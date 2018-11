Csoknyai István és Vladan Matic a kézilabda-válogatott élén

Két edzőt, a Balatonfüredi KSE és a Grundfos Tatabánya KC szakvezetőjét nevezték ki a szövetségi kapitányi posztra a magyar férfi kézilabda-válogatottnál. A szövetség szerdán tartott sajtótájékoztatót.

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) végre tiszta vizet öntött a pohárba: a szervezet szerdai sajtótájékoztatóján bejelentették, hogy Csoknyai István és Vladan Matic együtt vezeti a nemzeti csapatot a januári dán-német közös rendezésű világbajnokságon. Mindketten szövetségi kapitányként.

Mint ismeretes, az október elején távozó Ljubomir Vranjes megüresedett posztjára először, ideiglenesen a Balatonfüredi KSE szakvezetőjét, Csoknyai Istvánt kérték fel. A tréner irányította a nemzeti együttest a Szlovákia és Olaszország elleni, egyaránt győztes Európa-bajnoki selejtezőn.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Már akkor bejelentették, hogy Csoknyai kinevezése ideiglenes, legalábbis ebben a formában, számolnak a balatonfüredi szakemberrel, ám a folytatást egy komplett csapattal képzelik.

Az elmúlt napokban már kiszivárgott Vladan Matic neve, mint lehetséges társ, és így is lett, a szerb származású tréner a másik befutó. A hírek szerint az exveszprémi Javier Sabate visszatérésére is volt esély.

Érdekesség, hogy Csoknyai és Matic már dolgoztak együtt, méghozzá épp a válogatottnál. Csoknyai 2009/2010-ben volt szövetségi kapitány, Matic pedig másodedzőként tevékenykedett.

– Az elnökség meghozta a döntést, miszerint az októberben kinevezett Csoknyai István mellé, vele egyenrangúként Vladan Maticot is felkéri szövetségi kapitánynak, aki ezt a felkérést elfogadta – jelentette be a szerdai sajtótájékoztatón Kocsis Máté, az MKSZ elnöke, aki elárulta: a szakmai stáb tagja (a szintén a Balatonfüredi KSE-énél dolgozó) Szathmári János kapusedző, valamint Szabó András erőnléti edző.

Megtudtuk, a mostani kinevezés a januári világbajnokság végéig szól, de a szakemberekkel hosszú távon számol az elnökség. A vb-cél az, hogy a magyar válogatott jusson ki az olimpiai kvalifikációs tornára. Ez azt jelenti, hogy legjobb hétben kell végeznie a csapatnak. (A világbajnok rögtön kvótát szerez a 2020-as tokiói ötkarikás játékokra.)

– Köszönjük az elnökségnek, nagy megtiszteltetés a felkérés. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban annyiszor találkoztunk már ellenfeléként, illetve együtt is dolgoztunk, hogy egymás gondolatát is ismerjük Vladan Maticcsal – fogalmazott Csoknyai István, aki megjegyezte: bár első pillantásra könnyűnek tűnik a világbajnoki sorsolás, óvatosnak kell lenni és lépésről lépésre haladni.

– Nem lesz egyszerű az út, de az biztos, hogy minden erőnkkel azon leszünk, hogy kijussunk az olimpiára. Bízom benne, hogy a párosunk minden téren meg tudja állni a helyét, eredményes lesz és jó irányba vezeti a magyar válogatottat.

– Minden edzőnek a válogatott irányítása a karriercsúcs, köszönöm az elnökségnek, hogy a választásuk rám is esett – fogalmazott Vladan Matic, – közel tíz éve dolgoztunk már együtt, de akkor nem kaptunk kellő támogatást a szövetségtől. Most más a helyzet és mi is jóval rutinosabbak vagyunk. Bízom benne, hogy sikeresek lehetünk. Nagyon fontos, hogy szerényen álljunk hozzá a munkához, lépésről-lépésre, meccsről meccsre fejlődjünk – fűzte hozzá a Tatabánya mestere.

Nemzeti együttesünk a jövő januári vb-n a koppenhágai D csoportba kapott besorolást, ellenfeleink Svédország, Katar, Argentína, Egyiptom, és Angola lesznek. A hatosból három csapat jut a középdöntőbe.