Koronavírus: tesztelték a Telekom Veszprém játékosait

A Telekom Veszprém kézilabdacsapata hétfőn bejelentette, hogy a játékosok, hozzátartozóik és a klub alkalmazottai koronavírusteszten estek túl, és szerencsére mindenki mintája negatív lett.

A klub híre változtatás nélkül:

„Az elmúlt napokban sorra olvashattuk a híreket, melyek szerint a világon egyre több csapatnál találtak koronavírussal fertőzött sportolót. Az elmúlt hetekben mi is folyamatosan úton voltunk, több országban is jártunk, amelyekben több fertőzöttet is találtak, így potenciális fertőzöttek lehettek a csapaton illetve a környezetén belül. A vezetőség ezért úgy döntött, hogy minden játékoson és hozzátartozóján, valamint az alkalmazottakon, a Veszprém Handball Team Zrt. költségén elvégezteti a tesztet a COVID-19 koronavírusra.

A tesztelés múlt hét végén megtörtént, szerencsére az összes minta eredménye negatív volt, tehát senki nem fertőződött meg az utazások során.”