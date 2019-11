Három elveszített bajnoki után Mosonmagyaróváron találna vissza a bajnokság első felében rálelt útra a Perutz FC.

A Bicske, a III. Kerületi TVE és legutóbb a Nagykanizsa ellen sem tudott pontot szerezni a pápai alakulat, mely 21 egységgel jelenleg a hatodik helyen áll az NB III-ban. A 13. fordulóban a szezon során harmadszor kellett csalódniuk az eredményt illetően a pápai drukkereknek, hiszen a Nagykanizsa kihasználta a hazaiak bizonytalanságait és elvitte a pontokat a Várkert útról.

– Nem sok pozitívumot tudok mondani a találkozóról, ami az egyik legfájóbb, hogy több játékosnál a hozzáállással is problémák voltak – idézte fel Lengyel Ferenc. – Igor Nicsenkoval már a Bicske elleni találkozó után elhatároztuk, hogy néhány dolgon – játékrendszeren, kezdőcsapaton – változtatunk, de a Vasas ellen mindenki annyira pozitív benyomást tett ránk, hogy azt gondoltuk, ez a mentalitás átragad a bajnokságra is. Sajnos nem így lett, így hétvégén biztosan lesznek változások.

Ha a Vasas elleni kupameccset is ideszámoljuk, négy mérkőzés óta nyeretlen a pápai alakulat, Lengyel Ferenc szerint az elmúlt hetek sikertelenségei érezhetőek a mindennapokban.

– A csapat és a szakmai stáb is láthatóan feszültebb, mint korábban. Kevesebb a humor, a lazaság, próbálunk még jobban koncentrálni az edzéseken. Persze azért igyekszünk pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, hiszen tavaly ilyenkor három ponttal kevesebb egység állt a csapat neve mellett, a mostani állapothoz képest kevesebb gólt lőttünk és többet kaptunk. Talán a reméltnél is jobb szezonkezdet miatt magasabbak a szurkolók elvárásai, de mi arra törekszünk, hogy a realitás talaján maradjunk, ezt próbáljuk tolmácsolni a játékosok felé is, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy a gyenge hazai szereplés ellenére még mindig a 6. helyen állunk.

A Nagykanizsához hasonlóan ismét közvetlen riválissal találkoznak a pápaiak, a Mosonmagyaróvár 17 egységgel a hetedik a rangsorban, négy nyeretlen összecsapás után legutóbb a Sárvárt győzték le 1-0-ra.

– Egy olyan csapathoz utazunk, mely a szezonkezdet előtt a feljutást tűzte ki célul – folytatta a pápai tréner. – A csalódást keltő eredmények miatt a Veszprém elleni meccs

után távozott Király József vezetőedző, a megbízott szakemberrel múlt héten pedig megszületett első sikerük. Azt gondolom, az MTE játékoskerete nagyon erős, nem véletlenül volt korábban az NB II. a cél, így ha ki tudják hozni magukból a maximumot, nehéz dolgunk lesz. Egy jó kezdés részünkről fontos lenne, abban bízom, hogy kulcsembereink játéka is feljavul és akkor akár egy bravúrt is elérhetnénk.

A mérkőzést november 10-én 13.30-tól rendezik.