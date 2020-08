Kristály: kötelező a siker a VBSK ellen

A második fordulóval folytatódik a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság, a játéknap összes mérkőzését szombaton (17.00) rendezik.

A múlt heti bajnoki nyitány slágermeccse, az Úrkút SK–Ajka Kristály (1-2) rangadó volt. A győztes vendégek játékos-edzőjét, Szabó Zoltánt (aki nem mellesleg a 90. percben szabadrúgásból talált be az úrkútiak hálójába) kértük meg, hogy elevenítse fel a történteket.

– Nagyon vártuk már a meccset. Ahogyan korábban is említettem, jó barátság alakult ki az úrkútiakkal. (Az Úrkút SK mestere, Garai Péter és Szabó Zoltán nemrég együtt irányította a Veszprém megyei amatőrválogatottat, amelyben több úrkúti és ajkai játékos is szerepet kapott – a szerző.) Tudtuk, hogy nem egyszerű az otthonukban nyerni. A találkozótól nagyjából azt kaptuk, amit vártunk. Az úrkútiaknak idén is jó csapatuk van, összességében kiegyenlített volt a mérkőzés. Büntetőből szereztünk vezetést, úgy gondolom, egyértelmű volt a 11-est megelőző kezezés, majd kiegyenlítettek a hazaiak, a vége pedig számunkra alakult szerencsésen – emlékezett vissza Szabó Zoltán, aki kérdésünkre elárulta: egyértelmű volt, hogy megpróbál betalálni szabadrúgásból a 90. percben.

– Amikor egy szabadrúgásnál nekifutok a labdának, már tudom, hogy gól lesz-e, vagy sem. Most is éreztem, hogy sikerül betalálni. Szerencsére nem tévedtem. Elégedett vagyok, hiszen Úrkúton még az egy pont is jónak számít – tette hozzá.

A Kristály játékos-edzőjét a második forduló párosításairól is megkérdeztük.

TIAC VSE (1.)–Sümeg VSE (11.): Erősödött a Tapolca, de azt nem gondoltam, hogy 9-0-s sikert arat Csetényben. A Tomajról igazolt Kiss János remek focista, szerintem ezúttal is betalál, és a hazaiak nyernek.

Herend PSK (14.)–Tihanyi FC (6.): Egyértelmű Tihany-sikert várok, több góllal győznek a vendégek.

Devecser SE (2.)–Badacsonytomaji SE (7.): Ikszes mérkőzésnek tűnik, talán egy hajszállal a Devecser az esélyesebb a három pont megszerzésére.

Gyulafirátót SE (8.)–Magyarpolány SE (3.): A Polány három remek támadóval is rendelkezik, szerintem a vendégek megnyerik a mérkőzést.

Péti MTE (13.)–Úrkút SK (10.): A pétieket nem igazán ismerem, azt tudom, hogy mindig igyekeznek erősíteni a keretüket. Ezzel együtt úrkúti sikert várok.

Fűzfői AK (4.)–Balaton­almádi SE (9.): Ez egy jó párharc. Az Almádi nekem kellemes meglepetés, jó focit játszó csapatról van szó. A FAK-ról keveset tudok. Örülnék egy döntetlennek, de szerintem egy góllal jobbak lesznek a vendégek.

Ajka Kristály (5.)–Várpalotai BSK (12.): Tetszik nekem, hogy a Palota minden alkalommal próbál futballozni, van játéka, ez szimpatikus. Ugyanakkor nekünk kötelező a győzelem, az úrkúti siker akkor értékes igazán, ha most is három pontot szerzünk.