Második bajnoki meccsét is megnyerte az ajkai csapat

FC Ajka–Kazincbarcika 3-1 (1-1)

Ajka, 2000 néző. V.: Derdák. FC Ajka: Horváth T. – Kovács N., Heffler T., Tar, Présinger – Kenderes, Tóth G. – Rétyi (Irimiás, 46.), Zamostny, Csizmadia (Soltész, 75.) – Nagy K. (Zsolnai, 90.). Edző: Kis Károly. Kolorcity Kazincbarcika SC: Horváth L. – Orosz (Majzik, 77.), Oltean, Fótyik, Szűcs – Toma (Tóth L., 46.), Heil, Krausz, Oldal (Korbély, 65.) – Kovác, Bereczki. Edző: Vitelki Zoltán.

Mindkét csapat jól kezdte az NB II 2020/2021-es szezonját, az ajkaiak múlt vasárnap legyőzték (2-1) az ETO FC Győrt, míg a Kazincbarcika a bombaerős, bajnokesélyes Vasas otthonában ért el 1-1-es döntetlent.

A találkozót eredetileg Kazincbarcikán rendezték volna, de a borsodiak kérték a pályaválasztói jog felcserélését.

A Kazincbarcika kezdett valamivel bátrabban, a vendégek eljutottak az ajkai kapuig, igaz, komolyabb problémát nem sikerült okozniuk Horváth Tamáséknak.

Kicsit váratlan is volt, hogy a Kazincbarcika vezetéshez jutott.

A 11. percben jobb oldali szabadrúgást követően Krausz Raul-Zoran továbbította csukafejessel hat méterről a labdát a hálóba, 0-1.

Nem sokáig örülhettek a borsodiak.

A 14. percben Fótyik hibázott nagyot és vétette el a labdát egy felívelést követően, Nagy Krisztián köszönte, a kapuig ment vele, majd a kapus mellett elhúzva a hálóba továbbított, 1-1.

Kezdett felpörögni a hazai együttes, amely megszerezhette volna a vezetést, de Nagy Krisztián és Csizmadia Zoltán próbálkozásánál is helyén volt Horváth László kapus.

A 29. percben Rétyi közeli bombáját kellett hatástalanítani a vendégek hálóőrének, aki ezt bravúrral meg is tette.

A 35. percben Kovács Nikolasz labdáját a villámgyors Nagy Krisztián mentette meg az alapvonalnál, a visszagurított játékszert Zamostny a bal kapufára lőtte. A játékrész végén egy szöglet után alakult ki veszélyesebb helyzet a hazai kapu előtt, ezzel együtt az első félidőben abszolút az ajkaiak felé billent a mérleg nyelve.

Fordulás után egyből jött az újabb hazai lehetőség, Nagy Krisztiánt az utolsó pillanatban szerelték a vendégek.

A Kazincbarcika igyekezett jobban megbecsülni a labdát, de nem volt könnyű dolga a szervezett és villámgyors ajkaiakkal szemben. Nagy Krisztiánék továbbra is sokszor hozták zavarba a vendégek védelmét, míg Vitelki Zoltán alakulata nem jelentett veszélyt a kapura. Kicsit alábbhagyni látszott a lendület, amikor az FC Ajka megszerezte a vezetést, méghozzá egy remekbe szabott találattal.

A 63. percben Kovács Nikolasz lőtte fel a játékszert középre a csatársorba, Nagy Krisztián átvette azt, majd a védőket és a kapust kicselezve a hálóba gurított, 2-1.

Kovács vasárnap, a Győr ellen is hasonlóan szép és pontos gólpasszt adott támadó társának.

A folytatásban Kovács Nikolasz majdnem kiegyenlített, amikor elfejelte a kimozduló Horváth elől a labdát, amely végül a kapu fölé pattant.

Ment előre a Barcika, de nem könnyítette meg a dolgát, hogy a 80. percben Heil piros lapja miatt tíz emberre fogyatkozott.

Az FC Ajka a végén büntetőből növelte előnyét, a 91. percben Zamostny Balázs volt az ítéletvégrehajtó, 3-1.

Teljesen megérdemelten szerezte meg a három pontot a hazai csapat.

Így látták a szakvezetők a meccset

Kis Károly: – Felkészültünk a Kazincbarcikából mindenre kiterjedően, de a gólt mégis szabadrúgásból szerezték. Szervezett csapat ellen gyűjtöttük be a három pontot, és köszönjük, hogy a szurkolóink ma is szép számmal velünk voltak. Egységesek vagyunk, és egységes csapat benyomását is keltettük.

Vitelki Zoltán: – Úgy éreztem, nem volt elég éles a csapat, a lényeg, hogy ezzel a játékkal is szerettünk volna legalább ponttal távozni. Sokat kell dolgoznunk még és ki kell javítani a hibáinkat. Az utazásra nem foghatjuk most, sok volt a pontatlanság és a vállalkozókedv, ez azt eredményezte, hogy pont nélkül kell távoznunk.