Napi két edzés vár a VLS-re

Első edzőmeccsén döntetlent ért el a már rutinos NB III-as Iváncsa ellen a harmadosztályba újonnan feljutott VLS Veszprém labdarúgó-együttese.

VLS Veszprém–Iváncsa 1-1 (1-1)

Első tesztmérkőzését játszotta a VLS Veszprém alakulata. Pető Tamás együttese jó iramú, kemény, szikrázó összecsapásoktól sem mentes találkozót vívott a Közép-csoportban szereplő Iváncsa csapatával. Az első félidőben mindkét együttes betalált, s ezzel ki is alakult a végeredmény.

A hazaiaknál mindkét fél­időben más-más csapat került pályára. Mindkét játékrészben még érezhető volt az erőnlét hiánya, de ez érthető is, hiszen az edzéseket csak nemrég kezdték meg a királynék városában is. Több új szerzeményt és néhány próbajátékost is láthattak a kilátogató nézők.

Illés Lajos technikai vezetőtől megtudtuk, sikerült leigazolni Kiliti Róbert bal oldali védőt, aki korábban már játszott Veszprémben, és megjárta Győrt és Paksot is.

Pályára lépett még Füleki Norbert csatár is, aki a Pénzügyőrtől érkezett. A hátsó alakzatot erősíti majd a Taksonyból szerződtetett Sárosi Dániel is.

Kisebb sérülés miatt kihagyta a találkozót Balázs Richárd és az edzésen rúgást kapó Lőrincz is, akik szintén új igazolások.

Az edzések természetesen a héten folytatódnak, délelőtt és délután is gyakorol a VLS. A következő felkészülési mérkőzést pedig szombaton, Balatonlellén vívja a veszprémi társaság.