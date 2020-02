Kétgólos hátrányból fordította meg az Inter a milánói derbit (videó)

Az első félidőben sokkal veszélyesebben futballozott a Milan, amely a 38 éves Zlatan Ibrahimovic góljának és gólpasszának köszönhetően magabiztos, 2-0-s előnnyel mehetett pihenőre.

A szünet után azonban pillanatok alatt visszajött az Inter a meccsbe: az 51. percben Marcelo Brozovic egy jól eltalált lövéssel szépített, két perccel később pedig Matias Vecino egyenlített. A kék-feketéknek a 70. percben összejött a fordítás, egy szöglet után Stefan de Vrij fejelt a hálóba. A végeredményt Romelu Lukaku állította be a 93. percben.

Watch the comeback of Inter Milan against AC Milan.

Inter Milan losing by 2 goals to nil at half time. Came back in second half and scored 4 goals. 50 52 69 & Lukaku 92min

A good win for Conte.

Watch full highlights#DerbyMilano #InterMilan

