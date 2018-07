Wolf Kati a családját, a zenélést és Balatonalmádit szereti

„Van egy nagy naptáram, amit a koncertszervező töltöget ki, oda jó előre beírom, hogy melyik az az időpont, amikor nem vállalok semmit” – meséli az énekesnő.

Wolf Kati nemrég fellépett a Bujtor István nevével fémjelzett Tihanyi Szabadtéri Játékok gálaműsorán. A Likebalaton stábja koncertjeiről, terveiről, a családról és a Balatonról kérdezte az énekesnőt.

A gyerekeid most is Balatonalmádiban vannak a nagyszülőkkel. Ezek szerint sok időt töltötök a magyar tengernél?

Több kötődésünk van Almádihoz, a férjem édesapja ott született és nőtt fel, de a szüleimnek is van ott egy kis nyaralójuk, úgyhogy nagyon sok nyári emlék fűződik a helyhez. A gyerekek nagyon sokat vannak lent, ott szoktak nagymamázni, miközben nyaralnak is. Ez szuper lehetőség. A kicsi most lent egy rajztáborba is jár. Nekem ez nagy segítség, hiszen sokat dolgozom ebben az évszakban. Mi is lemegyünk, amikor van időnk, de akár egy-két napra is leszaladok hozzájuk.

A közönség hozzászokott, hogy mindig készülsz valami különlegességgel a koncertjeidre. A nyári fellépések sem kivételek ez alól?

Idén sokféle koncertet adtam a Balaton környékén, volt saját koncertem, ahol popzenekarral és vonósnégyessel léptünk fel például a Bujtor Színpadon. De koncerteztünk Queen műsorral is a Budapest Jazz Orchestra zenekarral, úgyhogy nagyon sokféle koncertet adok. Év végére mindig készülök valami különlegességgel, de a nyári koncertekre a megszokott műsoromat viszem. Nagyon nagy élmény kórussal, nagyzenekarral fellépni, de szeretek kisebb helyeken is énekelni, ahol akár csak három zenésszel állok a színpadon.

A tavaly év végi nagykoncerteden is egy kórus kísért.

A diplomám szerint kórusvezető vagyok, de nem dolgoztam a szakmában. Tavaly lehetőségem adódott, hogy kipróbáljam magam ezen a területen is. Nagyon élveztem az egész próbafolyamatot, pedig komoly munka állt mögöttünk.

A kórust szeretném továbbvinni, hogy más koncertjeimen is fellépjenek velem, mert nagyon különleges hangzást ad a velük való együttműködés.

Megmaradtak a popelemek a zenében, de sokkal erőteljesebben szólnak a dalok a kórussal együtt. Szeretek velük dolgozni, Jazz and More a nevük és nagyon jó fejek, komolyan vették a munkát, de sokat nevettünk is a próbák alatt.

A Bujtor színpadot említetted, ahol egyik fellépője voltál a műsornak. Mennyiben más egy szabadtéri színpad hangulata?

Nagyon jó szabadtéren fellépni. A Bujtor színpad gyönyörű helyen van Tihanyban, és bár sokszor léptem ott fel, mindig van egy sajátságos hangulata. Sajnos a szervezők és mi is ki vagyunk téve az időjárásnak, ahogy idén is szemerkélt az eső az előadás előtt és után is, de szerencsére a koncert alatt nem, így a közönség élvezhette a műsort.

Van kedvenc helyed a Balatonnál?

Szinte minden Almádihoz köt, főképp a gyerekek miatt. Valamelyik nap nézegettük a fotóalbumokat, hogy hol kezdtük tologatni a gyerekeket a babakocsiban stb. A nagyobbik gyerekem június elején született, és nyáron már lehoztuk a Balatonhoz. Mindig készülnek képek, így követhető ahogy nőnek a gyerekek, és megható visszanézni ezeket az emlékeket.

Van időtök igazi nyaralásra, ahol csak a szűk családoddal vagy?

Igen, mert már télen lefoglalom az időpontot, amikor majd nyaralni megyünk. Van egy nagy naptáram, amit a koncertszervező töltöget ki, oda jó előre beírom, hogy melyik az az időpont, amikor nem vállalok semmit. Előre lehet csak mindent megszervezni. Idén is voltunk pár napot nyaralni együtt, és még tervezzük is.

Hétvégén dolgozom, ez azért jó, mert hétköznap viszont sokat vagyok együtt a gyerekekkel.

Év közben is én viszem-hozom őket suliba, edzésre, mindenhova, de azért az iskolai szezon sűrűbb. Ilyenkor nyáron a hétköznapokat is sokkal jobban ki tudjuk használni, jövünk-megyünk…

