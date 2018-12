Mi történik, amikor a meglepetés nem úgy sül el, mint ahogy vártuk

Hiába szeretnénk minden évben a lehető legfrappánsabb ajándékokkal meglepni a szeretteinket, néha nem a terveink szerint alakulnak a dolgok. Előfordul, hogy nem jó a méret, vagy esetleg kevésbé divatos a szín, az is lehet, hogy „már megvan”, vagy szimplán csak teljesen mellé lőttünk a meglepetés kiválasztásánál.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

A kínos feszengés és a szekrény mélyére süllyesztés helyett próbáljuk meg a helyén kezelni a történetet és hozzuk ki a legtöbbet a helyzetből. A karácsonyi ajándékozás legnagyobb nehézsége, hogy sokszor nem tudjuk kiszedni szeretteinkből, hogy valójában minek örülnének, így nem csoda, hogy a végeredmény egy újabb porcelánfigura, gyertya vagy sál. Épp ezért, ha szeretnénk felkészülni vagy nem akarunk mellé lőni, felejtsük el a találgatást és kérjünk be előzetesen kívánságlistát. A siker garantált lesz abban a tekintetben, hogy olyan dolgokkal tudunk meglepetést okozni, amelyekre valóban vágynak.

Ne felejtsük el, internetes rendelés esetén 14 napon belül dönthetünk úgy, hogy mégsem kérjük az adott terméket, de a webáruházak akár ennél hosszabb elállási időt is megadhatnak. Amennyiben nagy az esély arra, hogy mégsem jól választottunk érdemes visszaküldeni a csomagot és visszakérni a vételárat, ha még beleférünk az időintervallumba. Ha nem az interneten vásároltunk, vagy kifutottunk a 14 napos elállási határidőből akár mi magunk is eladhatjuk az ajándékot. A közösségi oldalakon már rengeteg olyan csoport van, ahol árulhatjuk a feleslegessé vált termékeket, ráadásul emiatt nem kell a szolgáltatónak sem fizetnünk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Abban az esetben, amikor mi kaptuk meg a nyolcvanadik teáskészletünket vagy az ugyanolyan kötött pulcsit, amiből egy tucat már a szekrényben pihen, akkor arra is gondolhatunk, hogy másnak örömet szerezzünk vele. Ha van a környezetünkben olyan személy, aki boldogan használná, lepjük meg vele. A rászorulókon is segíthetünk, jótékonysági célra is felajánlhatjuk. Azt is tehetjük, hogy eladjuk a felesleges ajándékokat és az értük kapott pénzt átutalhatjuk egy karitatív szervezetnek. Saját ünnepünk mellett másét is szebbé varázsolhatjuk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS