Rendszeres szűréssel sokat tehetünk a rák kialakulása ellen

Nem lehet elégszer hangsúlyozni azt a tényt, hogy olcsóbb a betegségek megelőzésébe fektetni, mint azok gyógyításába.

Magyarországon az összes halálozás mintegy fele szív- és érrendszeri betegség, 25 százaléka valamilyen rosszindulatú daganat miatt következik be, ezt olvashatjuk a legtöbb éves összegző jelentésben. Vezető halálok a tüdőrák, ezt követi a vastagbélrák, míg a harmadik helyen az emlő- és prosztatarák áll.

Mivel mi magunk vagyunk a statisztikai adatok, tehetünk arról, hogy a számok javuljanak. A preventív szűrővizsgálatok egy része a társadalombiztosítás révén is elérhető, de a magánintézetek is rendelkezésünkre állnak.

Minden szűrővizsgálat haszna és jelentősége, hogy még a nagyobb baj előtt megalkotja a diagnózist, rávilágít a veszélyforrásnak tekinthető elváltozásokra, így időben megkezdődhet a kezelés, megelőzhetők a súlyos következmények.

Mint jeleztük (nemzetgazdasági szempontból és számunkra is), a szűrés jóval olcsóbb, mint az előrehaladott betegség kezelése.

Hazánkban szép szám­ban léteznek ma­gán­szű­rő­prog­ramok, amelyek akár teljes kivizsgálást biztosítanak. Gyakorta segítenek ebben az önkormányzatok, kórházak, rendelőintézetek, valamint a Vöröskereszt egy-egy rendezvényre való kitelepüléssel. A komplex szűrés része a laborvizsgálat, amelybe mások mellett a vérkép, -süllyedés, vércukor, koleszterin, húgysav, máj, vesefunkció, pajzsmirigy, prosztata, vizelet, székletvérteszt, tumormarkerek elemzése tartozik. A kardiológiai vizsgálat központi eleme a szív állapotát megmutató ultrahang és a biciklizéssel működő terheléses EKG. Fontos a bőrgyógyászati ellenőrzés a bazalióma és a melanóma veszélyei miatt.

Évente érdemes szűrésre jelentkezni, ennyi idő alatt akár súlyos betegségek is kialakulhatnak. A korai felismeréssel még a nehezen kezelhető rák gyógyulási esélye is nő.