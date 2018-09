Szeptember utolsó napját is érdemes volt a Balatonnál tölteni

Vasárnap a csopaki strandon többen is kihasználták a napsütéses időt. Napoztak, horgásztak, lángost ettek, de a legmerészebbek be is merészkedtek a Balatonba.

Szeptember utolsó napján, vasárnap a hűvösebb idő ellenére sokan látogattak el a csopaki strandra. A Nap a délutáni órákban kisütött, a met.hu mérései szerint a Balaton 15-16 fokos volt, de a csobbanó fiatalok ezt nem így érezték, szerintük a víz maximum 12-13 fokos lehetett. Az előrejelzések szerint hétfőn még marad a kellemes idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 16 és 22 fok között alakul.