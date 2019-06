Egyre népszerűbb a Balaton, sokan kempingeznek a parton

A kempingezés egy életforma, egy életérzés. Aki szeret kempingezni, azt nem riasztja el még a rossz idő sem, mert akkor is feltalálja magát.

A nyaralásnak ez a módja rendkívül népszerű napjainkban, a turisták szívesen pihennek a Balaton-parti kempingekben.

A Balatontourist-lánchoz tíz szálláshely tartozik, ebből öt a Balaton északi partján, azon belül négy (a füredi, a révfülöpi, a balatonakali kemping és a badacsonyörsi vendégház) Veszprém megyében található. Az idei szezonra több helyen is újításokkal, fejlesztésekkel készült a társaság. Füreden megújult a strand, tenisz- és streetball-pálya épült, valamint felújítottak több vizesblokkot is.

A révfülöpi Napfény Kemping egyhektáros vízparti területtel bővült. A kempingek április végén nyitottak, az esős május ellenére sokan érkeztek, és szépen alakultak az előfoglalások is.

Az igazi nagy turistaforgalom azonban az iskola befejezése után indul meg várhatóan, a főszezon pedig július elején kezdődik. Ebben az időszakban már csak korlátozott számban állnak rendelkezésre egyes szállástípusok. A csúcsszezon július közepétől augusztus közepéig tart, és a kempingek szeptember végén zárják be kapuikat megyénkben.

Vadászné Székely Orsolya, a Balatontourist Camping Kft. marketingmenedzsere szerint a kempingezés a reneszánszát éli, és egyre népszerűbb a Balaton is. Főleg a belföldi turisták számának növekedésében érzékeltek emelkedést az elmúlt években. Tavaly a vendégek közel felét a magyarok alkották, míg külföldről a legnagyobb küldő nemzet a német, őket követik a hollandok és a dánok, valamint jelentős számban érkeznek osztrákok és lengyelek is a Balaton-parti kempingekbe, akiknek az aránya településenként természetesen eltérő lehet.

– A magyar vendégek általában rövidebb időszakra foglalnak. Statisztikai adataink szerint átlagos tartózkodási idejük 2,5 nap, míg a külföldi vendégek átlagosan 4,7 napot töltenek nálunk – tájékoztat a marketingmenedzser, aki kiemeli, hogy a parti kempingek ideálisak a családi nyaralásra, hiszen a szállásdíj fejében a vendég a kemping területén belül talál strandot, több kempingben medencét is, számos ingyenes szolgáltatást, sportolási lehetőséget, büféket és egyéb szórakozási, vásárlási lehetőségeket is.

– A kempinges vendégnek nagyon fontosak a szolgáltatások. Nem biztos, hogy igénybe veszi őket, de lényeges a számára, hogy minél több szolgáltatás a rendelkezésére álljon. Fontos az is, hogy az adott településen milyen programlehetőségek, attrakciók vannak, mert a kempingező vendég nem csak a szálláshely területén tartózkodik, felfedezi a környéket is – vélekedik Vadászné Székely Orsolya.

Elmondja azt is, hogy a főszezonban biztosított animáció is vonzerőt jelent a kempingezők számára. Emellett tartanak kiemelt Kempingnapokat is, amikor előre meghirdetett időpontokban szórakoztató rendezvényekkel: koncertekkel, főzőversennyel, ajándékokkal várják a vendégeket.

A cég rugalmas árpolitikát vezetett be. Hasonlóan a repülőjegy-foglalásokhoz és egyes szállodákban alkalmazott árképzéshez, van egy irányadó ár az adott szállástípusokra, amitől eltérhetnek a kereslet függvényében. A lényeg az, hogy élénkítsék az érdeklődést, és a még szabad helyeket megtöltsék a szezonban. Megtudtuk azt is, hogy a vendégek körében népszerűek a fedett szállások: az üdülőházak, mobilházak, bérelhető lakókocsik és sátrak, amelyek igénybevétele kevésbé időjárásfüggő, és kedvelik a vízparti parcellákat, sátorhelyeket is, főleg a nagy kempinges nemzetek képviselői: a németek, dánok, hollandok, akik közül sokan lakóautóval érkeznek.

A társaságnál optimistán, pozitív várakozással tekintenek a szezonra, mert a foglalások száma magasabb, mint amennyi az előző év hasonló időszakában volt.