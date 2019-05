Hiányzik az epernek a napfény és a meleg

Veszprém megye kötött, meszes talajain nem lehet sikeresen epret termeszteni, az árusoknál kapható szabadföldi eprek a Duna-Tisza közéről, Somogyból vagy a Kisalföld homokosabb, savanyúbb talajairól érkeznek.

Azért a veszprémieknek sincs nehéz dolguk, ha friss eperre vágynak: Győr felé, a megyehatár környékén több gyümölcsösben lehet friss epret kapni, a szorgalmasabbak maguk is szedhetik a gyümölcsöt.

– Így olcsóbb, és egész más íze van a frissen szedett gyümölcsnek. Biztos lehetek abban is, hogy nem lapulnak a dobozban rohadt szemek – mondja egy hölgy, aki Veszprémből érkezett a Pápa melletti Csikvándra.

– Mi évek óta jövünk, lekvárt fogok főzni a gyümölcsből – mondja egy pápai hölgy, aki férjével áll be a kijelölt sorba. Két nő a közeli a faluból érkezett, látszik, hogy nem először járnak itt, gyorsan jár a kezük. Viccelődnek is a tulajdonossal, Polgár Károllyal –aki megmutatja a nekik kijelölt sort –, hogy ők gyomlálnak is némi kedvezményért. Gyomlálni nem nagyon van mit, az eperpalánták sűrű sorokban teremnek a fóliával fedett bakhátak tetején.

– Azért itt már gyomlálgatni is lehet, vannak hézagok – világosít fel Polgár Károly –, ezek már a hároméves növények, itt már vannak hibák a sorokban. Ilyenkorra lassan már eltorzsásodik, kiöregszik a növény. Tovább nem is bírják ezek a nemesített eprek, jövőre új palántákat telepítünk. Az eper a második évben terem a legtöbbet, az első és a harmadik év tűrhető, de a harmadik után cserélni kell.

A 25 hektáros kertészetben termelnek cseresznyét, meggyet, körtét, őszi- és kajszibarackot, homoktövist és epret, ez utóbbit három hektáron. Így mindig van egy egy-, egy két- és egy hároméves ültetvényrész.

– Körülbelül másfél évtizede kezdtünk el szedd magad akciós epertermesztéssel foglalkozni, már ismernek minket. Az ültetvényt is ehhez alakítottam: hat fajtával dolgozunk, a korai érésűtől a későiig, hogy minél hosszabb legyen a szezon. Tavasszal fátyolfólia alatt vannak a palánták, ami megvédi őket a fagytól, a sorközöket szalmával mulcsozzuk, így nincs sár, gaz, nem kell gumicsizma az eperszedéshez – tette hozzá Polgár Károly.

A sorok között haladva kóstolgatok is, ahány fajta, annyi íz. Az egyik fanyarabb, a másik teljesen az erdei szamóca ízét hozza, a harmadik lédús, a negyedik édes és zamatos. Pedig a napsütés még ehhez is tenne, még tovább érlelné az ízeket.

– Nekem jó volt ez az aszályos tavasz, mert kiépített öntözőrendszer van az ültetvényen. Én azt sem bántam volna, ha egyáltalán nem esik. Nekem ez a rossz, ez a dunsztos idő, mert ez nagyon kedvez a gombabetegségeknek, és az ízeknek is a napsütés kéne. Az epernek nem kell sok minden, a káliumból cukrot csinál, a kalciumot pedig beépíti a szerkezetébe, keményebb, pultállóbb lesz. Ezt meg tudjuk adni, de a meleg és a napsütés nem a mi dolgunk.

A kertészetben holland és olasz palántával dolgoznak, már többéves bevált fajtákkal. Nem mindig a legszebb a legízletesebb, van, ami ronda, de nagyon finom.

– Az egyik évben olyan fajtával dolgoztunk, ami gyönyörű gyümölcsöket termett. Lefotóztam, akkora eprek voltak, mint a telefonom. De nagyon kemény húsa volt, és az íze mint az uborkáé, nem lehetett azzal semmit kezdeni. Pedig amikor meglátták, nagyon örültek neki az emberek, hogy milyen szép. Azt se telepítettük többet.

A megmaradó gyümölcsből Csikvándon gyümölcslé lesz. Pálinkával nem érdemes bíbelődni, száz kilogramm gyümölcsből négy liter pálinka jön ki, a helyben készített friss gyümölcslé jobb kihozatalú, és megmaradnak a természetes zamatok.