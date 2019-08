Két hetet csúszott a szezonkezdés, de jól pörög a magyar dinnye piaca

A tavalyi évhez viszonyítva kéthetes csúszással indult a magyar dinnye árusítása. Ez az idő azonban nem veszett el, hiszen a termelők szerint így lényegesen tovább, akár augusztus végéig is kitarthat a dinnye szezonja.

Az első becslések szerint az ötszáz hektárnyi sárgadinnye-termőterületről nagyjából 20 ezer tonna termés betakarítása várható a szedési időszakban, a 4800 hektáros görögdinnye-termőterületről pedig 200 ezer tonna termést remélnek – számolt be a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

Pápán július 16-tól árul cecei dinnyét Oláh Csaba. Mint mondta, összesen hat helyszínen van jelen a régióban a magyar dinnyével: Pápán kívül Téten, Sárváron, Celldömölkön, Ajkán és a 8-as főút mellett, Karakó külterületén is árusít. A standoknál mindennap friss dinnyét kínálnak eladásra, amelyet folyamatosan két termelő biztosít.

– Sajnos két hetet csúszott a szezonkezdés a májusi nagy esők és a hidegfront hatására, július közepén indult a magyar dinnye árusítása. Ennek ellenére a termelők bizakodóak, hogy augusztus végéig kitart majd az idei szezon. Sőt, van, aki úgy gondolja, még szeptember közepén is kapható lesz magyar dinnye – magyarázta Oláh Csaba.

Mint mondta, nagyon erős volt a szezonkezdés. Noha az import már jóval korábban begyűrűzött a boltok polcaira, a vevők hamar átálltak a hazaira. – Már július elejétől folyamatosan kerestek a vásárlók, afelől érdeklődtek, hogy mikor nyitunk. Fontos szempont azonban, hogy inkább a minőségre figyelünk, nem a mennyiségre, így mindig magyar dinnyével indulunk, még ha erre várni is kell – hangsúlyozta.

A vevők igényeit tekintve hozzátette, az idősek körében nagyon népszerű a sötét héjú úgynevezett retró dinnye.

– Régen még nem volt csíkos dinnye, az idősek ezt a fajtát ismerik, és szívesen viszik, hiszen ennek a dinnyének vékonyabb a héja és pirosabb a belseje. A csíkosból pedig jelenleg háromfélét árusítunk: nagyon finom a lédús és zamatos Rubin, akárcsak a Top Gun és a Lady – fejtette ki Oláh Csaba.

Teendőkből nincs hiány a szezonban, így az egész család kiveszi a részét a feladatokból.

– Hálás vagyok a családomnak, hogy megértőek, segítőkészek és mindig mellettem állnak – hangsúlyozta Oláh Csaba. Megjegyezte, a standjaiknál átlagosan hét-nyolc kilogrammnál kezdődnek a görögdinnyék, a forgalom pedig péntektől vasárnapig a legmagasabb, illetve hétköznap 14 óra után sincs megállás, a nap elején odakészített dinnyetornyot késő délutánra már elhordják a vevők.

– A termelők emeltek a magyar dinnye árán, de ez nem egyedi, több zöldség- és gyümölcsféléről is elmondható. Ennek ellenére a vásárlók közül sokan nem is kérdezik az árat, bíznak a magyar dinnye minőségében, és ezért hajlandóak mélyebben is a zsebükbe nyúlni. Ez igaz a törzsvásárlóinkra is, akik mindig minket választanak, nem pedig az importárut.

Sok olyan esetet hallottunk már a vevőktől, hogy megvették a külföldi dinnyét, mert olcsón hozzájuthattak. Ez aztán a kukában kötött ki, így úgymond mégis az olcsóbb lett a drágább – zárta Oláh Csaba.