Lerakták a Kinizsi-várnál a fejlesztési munkák alapkövét

A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretében, országszerte összesen 19 kastély és 15 vár újul meg úgy, hogy nemzeti örökségünk e gyöngyszemei nemcsak régi pompájukat nyerik vissza, hanem a mai kor turisztikai igényeinek megfelelő szolgáltatásokkal is gazdagodnak. A nagyvázsonyi Kinizsi vár fejlesztési munkálatai júniusban kezdődtek és várhatóan a következő turisztikai szezonra adják majd át az új attrakciókat felvonultató várat.

György István a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a nagyvázsonyi alapkőletételi ünnepségen elmondta, hogy nagyon fontosnak tartják, hogy ezek az épületek régi fényükben megújuljanak, és erősítsék a helyi és a nemzeti identitást. Hangsúlyozta, hogy Veszprém megye a hazai turizmus egyik fellegvára, így nem véletlen, hogy a program keretében Nagyvázsony mellett, fejlesztések valósulnak meg a sümegi várban és a püspöki palotában, a várpalotai Zichy-kastélyban, valamint a cseszneki várban. A beruházások eredményeként növelik az érintett régiók turisztikai vonzerejét, miközben az országban, a 34 helyszínen munkahelyeket is teremtenek.

Virág Zsolt miniszteri biztos kiemelte, hogy a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram célja, hogy a műemlék helyreállítás és az örökségmegőrzés alapvető szempontjai mellett egy olyan egységes és jól értékesíthető turisztikai termékcsomag jöjjön létre, amely a látogatók számára jelentős vonzerőt képvisel.

Glázer Tamás a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy a projekt célja Nagyvázsony emblematikus épületének rehabilitációja, rekonstrukciója, amelynek során történelmileg hű, mégis korszerű, fedett tereket alakítanak ki a turisztikai szolgáltatások bővítése érdekében. A mai kornak megfelelő kiállításokhoz szükséges zárt terek rekonstrukciójának központi eleme a belső udvarban visszaépített árkádíves loggia lesz. Az új fogadóépületben a jegypénztár mellett lesz ajándékbolt, kávézó, öltöző és egy vizesblokk is. Az öreg toronyban bemutatják majd a várnagy és a várőrség szobáját, Kinizsi Pál feleségének, Magyar Benignának az életterébe is bepillanthatnak a látogatók, míg a legfelső szinten Nagyvázsony múltjába is visszatekinthetünk. A palotaszárnyban lesz kő-tár, és természetesen Kinizsi Pál életútjának bemutatására is nagy hangsúlyt fektetnek majd.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő kiemelte, hogy mi Veszprém megyeiek büszkék lehetünk, hogy részt veszünk ezekben a programokban és újjá tudjuk varázsolni azokat a történelmi múltat idéző épületeket, amelyek nemcsak számunkra, hanem az ide érkezők számára is fontosak. Ezek a fejlesztések olyan attrakcióval szolgálnak a látogatóknak, amelynek segítségével valóban elképzelhető lesz a középkor. – Abban bízom, hogy ez a fejlesztés újabb turistákat vonz majd ide, és Nagyvázsony jó hírét viszi a vár nem csak az országban, hanem szerte a világban, és ebből a helyiek is profitálhatnak majd – fogalmazott a képviselő.