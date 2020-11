Üzenetet hordoz a herendi főnix

Egyes mítoszok szerint a főnixmadár ötszáz évig él, és közben a fahéjfa ágaiból fészket rak magának. Amikor a fészek elkészül, a madár felgyújtja azt saját testével együtt. A halott madár hamvaiból pedig új főnix születik.

A Herendi Porcelánmanufaktúrát is komoly kihívások elé állította a járvány, ugyanakkor a cég lehetőségként tekintett a kialakult helyzetre. Lehetőségként arra, hogy a jövőben még kiválóbb legyen piaci versenytársainál. – 2021-es újdonságaink része a főnixkollekció, amely rendkívül szép gondolatiságot hordoz. A főnix az újjászületés szimbóluma, és ennek üzenete van a mai világ számára. Nevezetesen, hogy tudnunk kell a nehézségektől megszabadulni és folyamatosan megújulni. Kell egy belső erő, hogy túléljünk minden megpróbáltatást – mutat rá Simon Attila vezérigazgató, aki úgy véli, a Herendi Porcelánmanufaktúra jó példa arra, hogy mindig újjá kell és lehet születni. A vállalat a főnixmadár-kollekcióval biztatást küld partnerei, vevői és rajongói felé.

– Biztosak vagyunk abban, hogy a koronavírus okozta nehézségeket magunk mögött hagyva a gazdasági, a társadalmi és az emberi élet megújul, s az idei évhez képest a világ egy magasabb minőségi szintre lép. Ezt szimbolizáljuk és üzenjük főnixkollekciónkkal – vallja a vezérigazgató.

A herendi innováció az újdonságok nemzetközi bemutatásában is jelentkezik. 2021-ben nem rendezik meg az Ambiente-et Frankfurtban. Azt a nemzetközi szakvásárt, ahol a manufaktúra a korábbi években bemutatta újdonságait. Ez azonban nem befolyásolja a herendiek szándékait, akik az elmúlt évek talán leggazdagabb kollekciójával készültek. Ugyanis a rendkívüli helyzetben egy izgalmas online vásár keretében mutatják be legújabb termékeiket a nagyközönségnek. Az interneten keresztül virtuálisan lehet majd bebarangolni a herendi bemutatótermet, és kisfilmeken megnézni az újdonságokat, illetve élő, online bejelentkezések is lesznek.

Az újdonságok egyik meghatározó eleme a főnixkollekció. Ennek egyik bravúrdarabja az 1,6 méter magas, közel 200 kilogramm súlyú porcelánmadár, amelyet Zeke Szabolcs iparművész álmodott meg, és az elkészítéséhez 70-80 kolléga közel kétéves munkájára volt szükség. A világ talán legnagyobb, manufaktúrában készülő porcelán­alkotása jelenleg a fehéráru előállításának utolsó fázisánál tart, és év végén kerülhet a festőüzembe, ahol ráfestik majd a motívumokat. A tűzből feltámadó monumentális madár a tervek szerint január végére készül el, és Magyarországon kívül eljut majd Európától Japánon át az Egyesült Államokba is. A virtuális vásár másik különlegessége az lesz, hogy a manufaktúra mesterfestői is bemutatják rendkívüli tudásukat.

A 2021-es újdonságok közül a főnixkollekciót már az ősz folyamán bemutatják, míg a virtuális vásárt – hosszabb időszakon át – várhatóan február és április között tartják meg.