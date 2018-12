Veszprém megyében többen vettek új autót

Ugyan csökkent országosan a forgalomba helyezett új személyautók száma novemberben, ennek ellenére nincs oka panaszra a hazai autókereskedéseknek, hiszen jóval több új autót vásároltak az emberek idén, mint a tavalyi év hasonló időszakában.

November hónapban nyolc százalékkal kevesebb új személygépkocsit helyeztek forgalomba Magyarországon, mint egy évvel korábban, viszont 2018 első 11 hónapjában 20,4 százalékos növekedést regisztráltak az előző év azonos időszakához képest – derült ki a DataHouse Kft. adataiból. Novemberben 11 373, az év első 11 hónapjában pedig 126 919 új személygépkocsi került forgalomba. Veszprém megyében is jól alakultak az új autó eladások. A kereskedésekből 2941 autót vittek haza a vásárlók november végéig, a 2017 hasonló időszakában eladott 1857 darabbal szemben.

A Ring-Autó Kft-nél elmondták, hogy a hazai autópiac dinamizmusa Veszprém megyében is érezhető, a Volkswagen csoport márkái is növelni tudták a kiszállított autók számát. Ugyanakkor jóval az országos átlag felett, azaz 36 százalékkal nőtt a személygépkocsik regisztrációja, ami jelzi a gazdaság javuló helyzetét is. A megyében jól teljesített a Volkswagen, mely jelenleg a 6. helyen áll. Feljebb lépett a SEAT, amely most 17., míg az Audi a 22. helyen végzett.

Molnár Judit kereskedelmi vezető szerint a környezetvédelmi átállásnak tulajdonítható szeptemberi országos visszaesés után a megyében is hónapról hónapra növekedés tapasztalható, sőt, a novemberi országos visszaeséssel szemben itt hatszázalékos növekedés volt. Továbbra is a szabadidő-autókat, valamint a terepjárókat és a crossovereket keresik a legtöbben, ezek aránya 40 százalék, a Volkswagen csoporton belül pedig a legsikeresebb modell a Tiguan.

Csongrádi László ügyvezetőtől megtudtuk, hogy az Autó Forrás Kft. eladásai az országos növekedésnél nagyobb mértékben, 33 százalékkal nőttek. Ezen belül nagy meglepetés, hogy a Hyundai 11 hónap alatt 107 százalékot emelkedett. A növekedés oka, hogy jelentősen nőtt a vásárlóerő, ezt a magánvásárlók visszatérése mutatja. A devizahitelek utáni sokk ezek visszafizetése után lassan elmúlik, és a hitelek igénybevétele egyre nő. Ez is generálja a forgalmat. Az országos novemberi csökkenéssel szemben a veszprémi kereskedésben jelentős (61 százalékos) növekedést értek el. A márkák közül a Hyundainál 75 százalékos, a FIAT-nál 40 százalékos többletértékesítés volt.

– A húzó modell egy szabadidő-autó a Hyundaitól a Tucson, amelyből 11 hónap alatt 89 fogyott. A második, az eddigi legnagyobb számban értékesített FIAT Ducato volt. Ebből sajnos idén olyan hiány van, hogy jelentősen elmaradt az értékesítési száma. Jövőre a sok újdonság közül a legjelentősebb újdonság a Hyundai Kona Electric, mely olyan méretű akkumulátorcsomaggal érkezik, hogy a hatótáv 500 kilométer fölé kerül – mondta el Csongrádi László

