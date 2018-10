Cáfolja az ajkai kórházzal kapcsolatban megjelent híreket a főigazgató

Az ajkai Magyar Imre Kórházzal kapcsolatban október 19-én az esti órákban megjelent sajtóhír, miszerint felálltak a dolgozók az intézmény bér- és munkaügyi osztályán, nem igaz – mondta a kórház főigazgatója, Nagy Zoltán.

Hozzátette, hogy négy hónappal ezelőtt a bér- és munkaügyi osztály egyik dolgozója, aki egészségkárosodás miatt munkakörét ellátni képtelen, tartósan keresőképtelen állapotba került és e hét elején közös megegyezéssel kérte munkaviszonya megszüntetését. Az osztály egy másik dolgozója november 30-adikával kérte jogviszonyának megszüntetését.

A főigazgatótól azt is megtudtuk, hogy az osztályon jelenleg már két új munkatárs dolgozik főállásban, így az osztály létszáma teljes, a munka zavartalanul folyik, és az október havi munkabérek kifizetésével kapcsolatosan fennakadás nincs.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nagy Zoltán azt is kijelentette, hogy a közelmúltban az ajkai kórházzal kapcsolatban megjelent sajtóhírek, álhírek – amik egyértelműen a kórházban dolgozók mindennapi munkájának ellehetetlenítését célozzák meg – 600 fő és családja életét érintik, így ezekre és az ehhez hasonló hazugságokra most és a jövőben is határozott jogi lépéseket fognak tenni.