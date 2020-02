Elkezdődött a látványos Zöldváros projekt a porcelán településén

Összekötötték a Majolikaligetet a várossal, indul a Zöld Város Projekt, bölcsődeszárny készülhet, és záportározót is szeretnének a 3600 lelkes kézművesvárosban.

A legjelentősebb projekt 2019-ben a Majolikaligetnek nevezett városrésznek a várossal való összekötése volt egy új kerékpár-, mezőgazdasági vegyes úttal. A település is csatlakozott a tervezett Veszprém–Bánd–Herend kerékpárúthoz. A fejlesztést a bánd–herendi felüljárótól kezdték, és piktogramok felfestésével, táblák kihelyezésével kerékpározhatóvá tették a nemrég felújított Kossuth Lajos és Vasút utcát. A közműbekötések nyomai miatt korábban rossz állapotú Rákóczi utca hat méter széles aszfaltburkolatot kapott, így elérték a város nyugati szélét, ahonnan eddig egy makadámút vezetett a Majolikaliget városrészbe.

Az ott lakó mintegy 120 ember csak ezen az olykor sáros úton tudta megközelíteni a várost. A lakosság örömmel vette birtokba a nyáron átadott új utat. Egy hároméves projekt keretében folyamatban van az itt élők felzárkóztatása, közösséggé formálása és beiskolázása szakmai képzésekre. A program infrastrukturális részében 150 millió forintot nyert az önkormányzat arra, hogy a vizet és a szennyvízelvezetést kivigye ebbe a városrészbe. Emellett itt, az egykori bányászkolónia területén lévő négy tömbházból kettőt, a C és D épületet hő- és vízszigetelik, új nyílászárókat építenek be. A Zöldváros projekt érdekében is sokat dolgoztak tavaly az önkormányzatnál azért, hogy idén elkezdődhessen a város életében fontos és látványos beruházás. A projekt lényege, hogy a világhírű porcelánmanufaktúra miatt évente Herendre érkező mintegy 80 ezer turistát méltó körülmények fogadják.

– Van egy parkunk Dísz-tóval. A tóra szeretnénk egy színpadot állítani megfelelő nézőtérrel, öltözőkkel, szociális helyiségekkel, ahol rendezvényeket szervezhetünk. A park közelében lévő, a városképet rontó két apró szolgáltatóépületet lebontjuk, és máshol újakat építünk majd helyettük. Azon a településrészen, ahol a látogatók Herendre érkeznek, a légi elektromos hálózatot földkábellel váltjuk ki, így a villanyoszlopok eltűnnek a területről, helyettük kandelábereket telepítünk. A transzformátorok is korszerű trafóházakba kerülnek. A Porcelánium felé térköves útszakaszokat alakítunk ki, és sokat költünk majd a parkosításra is. A frekventált helyen lévő gázfogadót is átköltöztetjük, a helyére pedig játszótér épül – sorolja a terveket Jánszky Lajos László polgármester, aki bízik abban, hogy sikerül olyan környezetet kialakítaniuk, amitől a herendieknek jó érzés lesz hazatérni, az ide látogatókat pedig a város hírnevéhez méltó látvány fogadja a nyár végére.

Az önkormányzatnál folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket, mert vannak még rossz állapotban lévő utak Herenden. Fontos lenne a csapadékvíz elvezetését is megoldani, mert például 2018-ban három villámárvíz is borzolta a helyiek kedélyét. Ezért egy záportározót szeretnének létesíteni a vasút előtt, amellyel lelassítanák a hegyek felől érkező nagy mennyiségű víztömeg mozgását, hogy ne árassza el másfél óra alatt a város egyes területeit. Mivel a környező településeken nincs bölcsődei ellátás, így a szomszédok apróságait is a meglévő intézményben fogadják, ezért bővíteni kell azt. Ovádi Péter országgyűlési képviselőtől karácsony előtt érkezett a jó hír, hogy 200 millió forintot nyert az önkormányzat egy új bölcsődeszárny építésére. Szintén egy nyertes pályázatnak köszönhetően idén felújítják majd a temető kerítését és kapuját. A városban van építkezési kedv, egy új utcát is nyitottak, ahol 18 telket közművesítettek, emellett árulnak közmű nélküli telkeket is. Idén minden hónapban terveznek valamilyen kulturális rendezvényt, ezek közül kiemelkedik a háromnapos, nyári herendi kézműves fesztivál.