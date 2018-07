Előtérbe került újra a bor és a vadászat a XIV. Jakab-napi fesztiválon

A XIV. Jakab-napok eseményei három napon át több ezer vendéget vonzottak a Palota pincébe, a Palotakertbe és a Kisfaludy-emlékházba.

A szombati megnyitó ünnepségre Nagy István Földművelésügyi miniszter, az esemény fővédnöke távolléte miatt üzenetet küldött, amelyben arról írt, hogy itt minden vadász és halász büszke lehet szülőföldjére. A fesztivál pedig messze viszi a lokálpatriotizmus hírét.

Nagy János helyettes államtitkár köszöntőjében elmondta, hogy a 2022-ig tartó ciklusban az Agrárminisztérium egyik fő célkitűzése a modern hagyományőrzés támogatása. – Fő feladtunk, hogy megfeleljünk a modern kor kihívásainak, például a ki kell védenünk a védővámok hatásait, és fel kell készülnünk a keleti szomszédainknál terjedő sertés pestisre – mondta Nagy János és leszögezte. hogy meg kell védeni a szőlővel, borral kapcsolatos hagyományainkat.

Végh László polgármester arról beszélt, hogy a Jakab Napok ötlete szűk baráti körben született egykor, mostanra viszont három napos fesztivállá nőtte ki magát, a bor és a vadászat méltó ünnepévé. – Kétezer éve bortermő a vidék, egyre nagyobb híre van a sümegi bornak is a somlói és a badacsonyi mellett. Sok munka van ebben, de vannak elődeink, példaképeink is. Ma már a vendégeket hívja a fesztivál Ramassetter „Boruccája”, amely bizonyítja, hogy milyen profi elődökre építhetünk. Mint például Ramassetter Vincére, aki a magyar bor marketing első profi képviselője volt – mondta a polgármester és méltatta a vadászok tevékenységét is. Az ünnepségen átadták a koronglövő verseny és a borverseny díjait, valamint a Hubertus-kitüntetéseket.

A fesztivál eseményei között egyebek mellett borkurzus, gasztronómiai bemutató, koronglövő verseny, vad -és halfőző verseny, valamint számos koncert szerepelt. Fellépett a White Stones Brass Band, Sümeg Város Fúvószenekara, a Smash zenekar, a Török Ádám és Mini együttes Tátrai Tiborral, a Zajongó zenekar a kicsiket szórakoztatta. Megtelt a tér az Ismerős arcok együttes szombat esti koncertjére, játszott a Kávészünet zenekar, és látványos tüzes show színesítette az esti programokat a DWG zenekar fellépése előtt. A Kisfaludy emlékház udvarán Cseh Tamás-emlékkoncertet és levendula játszóházat rendeztek, mindkettőt nagy érdeklődés mellett. Vasárnap a szabadtéri szentmisét kutyaszépségverseny, agárkutya-bemutató és kutyafuttatás követte, a lovagi arénában zászlóforgatáson és harcászati bemutatón vehetett részt mindenki a Savaria Római Légió jóvoltából. A Jakab-napi látványos felvonuláson megelevenedett a város ezeréves történelme, bemutatkozott a vadászati kultúra. Felvonultak borrendek és hagyományőrzők, kőkorszakot idéző gyerekek. A Palotakertben történelmi táncok bemutatóját rendezték, koncertezett az Atari Taiko dobszínház, operett gálával érkezett Oszvald Marika és a hegedű három hercegnője ugyancsak együtt ünnepelt a sümegiekkel a fesztiválon. Jurta sátor, kézműves foglalkozások sora, életmód tanácsadás, kirakodóvásár színesítette a minden korosztályt kiszolgáló programokat.