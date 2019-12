Az idei tematika a régen és most, valamint Sümeg értékei köré szerveződött

A 2019-es esztendőnk is remek, mozgalmas év volt, ami gyorsan elröpült. Számtalan családi programot, értékeket bemutató kiállítást, közösségi rendezvényt szerveztünk, a ránk jellemző gondolatokkal és érzelmekkel.

Mindezt Oszkai Réka, a Kisfaludy Sándor Emlékház szakmai vezetője nyilatkozta lapunknak.

– Ahogy látogatóink megszokták már, minden évben, így idén is volt egy alapgondolatunk, tematikánk, amely áthatotta a rendezvényeinket. Ez a régen és most és a települési értékek téma volt. Ezen gondolatok mentén rendeztünk kilenc izgalmas időszaki kiállítást, melyből kettő csoportos alkotói tárlat volt. A kiállítások mellett szerveztünk 27 kulturális, közösségi programot. Idén is kedvencünk volt a Bálint-napra szervezett, Himfy szerelmei – (pop) zenés-verses érzelemjáték, a Himfy-versünnep, Líránk Kisfaludytól Adyig címmel.

Élvezettel rendeztük és nyitottuk meg a Sümeg régen és most fotópályázatra beérkezett kreatív fényképekből és a Darnay-féle művésztelep palettaképeiből, valamint Capári Róbert kortárs művésztelep festményeiből a kiállításokat. Nagy siker volt a Múzeumok éjszakája, avagy a Kisfaludy éjszakája program, ahol Sarkadi-Nagy Antalnéval beszélgettünk, és megnyitottuk a Petőfi Színkör életéről szóló tárlatot.

Élmény volt W. Horváth Tibor és Takáts Fruzsina érzelmekről szóló zenés performansza és Kiss György gitárestje. A családok számára szervezett Levendula Alkotóműhely, a Múzeumi estek, a tanyavilágot és Kisfaludy dunántúli útját bemutató tárlat, a Himfy interaktív szülinap, Női vonalak kiállítás mind igazi értékeket közvetítettek.

Közösségi élményeink szintén akadtak szép számmal. Megnyitottuk a Himfy-pontot, a közösségi termünket. Így lehetőségünk nyílt beszélgetéseket, könyvbemutatót, vetítéseket szervezni. Helyet adtunk civil szervezeteknek. Közösen díszítettük fel a tojásfánkat, majd az emlékház karácsonyfáját. Tavasszal helyi termék tízórait szerveztünk, ahol az Aktív Nagyik lángost sütöttek, és helyi vállalkozók által felajánlott termékeket lehetett kóstolni.

Tavaly ősszel a gimisekkel fotóklubot szerveztünk, amelyet tavasszal a fiatalok kérésére megismétlünk. Nyáron Művészpikniket szerveztünk közösségi összefogással. A pikniken a Capári Róbert által működtetett művésztelep alkotóit láttuk vendégül, és meghívtuk a sümegi alkotókat is. A jó hangulatú estét Simon Szabina és Monostori István zenéje tette még kellemesebbé. Bízunk abban, hogy hagyományt teremtettünk ezekkel a kezdeményezésekkel – mondta Réka. Hozzátette, hogy a közösségi szemléletük eredményeként májusban Közösségi múzeum címet kaptak, amit azóta büszkén viselnek.

– Természetesen a városunk fiataljaira is gondoltunk. Hagyományőrző és múzeum­pedagógiai foglalkozások, versmondó verseny, kézműves programok, lengyel–magyar találkozó, Kisfaludy-tábor volt nálunk és sok más program, melyeket vagy mi szerveztünk, vagy helyet biztosítottunk számukra. Büszkék vagyunk arra, hogy Tót Endrével, András Ferenccel és Miller Lajossal, városunk Kossuth-díjas dísz- polgáraival baráti viszonyt ápolunk, és aktív segítői lehetünk művészeti projektjeik megvalósításában.

Képviseltük az emlékházat szakmai programokon. Szlovákiában, Galántán két alkalommal zsűriztünk a Tompa Mihály országos vers- mondó versenyen. A Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesületének közgyűlésén, Nagyszalontán, Budapesten és Sümegen az Öreg Diákok Baráti Körének találkozóján előadást tartottunk a közösségi munkánkról. Részt vettünk Gyepükajánban a térségi napon, Budapesten a magyar értékek napján, vidékfejlesztési konferencián.

Novemberben Portugáliában tíz ország küldöttei ismerték meg városunkat és a Kisfaludy emlékházat. A szervezési feladataink mellett a működésünkkel is aktívan foglalkoztunk – mondta a szakmai vezető.