Intézménytörténeti kiállítás nyílt a veszprémi levéltárban

A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárában pénteken nyílt meg az „Erős hit – Erős akarat” című megújuló intézménytörténeti kiállítás.

A kiállítással a Veszprém Megyei Levéltárnak helyet adó épületet egykor építtető intézmény, a mára közmondásossá vált „jutasi őrmestereket” nevelő Magyar Királyi Veszprém-Jutasi Honvéd Altisztképző Intézet előtt tisztelegnek.

Boross István, a Veszprém Megyei Levéltár igazgatója a megnyitón köszöntötte a megjelenteket, elmondta, közismert a városban, hogy a levéltár jelenlegi épülete az altisztképző intézet volt, harminc évvel később is így hivatkoznak rá a helyiek. Ezt a hagyományt, értéket ápolják a most nyílt kiállítással is. Az épület történetét bemutató tablók már közel tíz éve láthatók, most viszont új köntösben és plusz információkkal kiegészülve látják el funkciójukat.

A kiállításon Ovádi Péter országgyűlési képviselő elmondta, Veszprém kulturális és történelmi múltja nagyon gazdag, ez pedig formálta és meghatározza a veszprémiek életét, életstílusát, értékrendszerét. – Sosem szabad elfelejteni, hogy Veszprém egy igazi katonaváros. A honvédség múltja és jelene szintén számos értékkel gazdagította szeretett városunkat. A katonaság már önmagában is egy becsületre méltó hivatás, hiszen emberi tartás, becsület, józan ítélőképesség jellemez a közlegénytől a tábornokig minden katonát. Büszke vagyok arra, hogy Veszprém honvédségi múltja nem veszett el az idő múlásával – mondta el megnyitó beszédében Ovádi Péter.

Nagy Szabolcs főlevéltáros, a kiállítás kurátora kiemelte, az itt élőket nosztalgia tölti el, ha erre az épületre gondolnak, hiszen sok emlék fűződik az altisztképzőhöz. – Nem volt népszerű területe ez a városnak, mondhatni önálló városként működött Veszprémen belül. Olyan szerencsétlen események is mutatják ezt, mint a 80-as évek végén történt lőszerrobbanás, ahol sok kiskatona és szovjet katona sérült meg, de az egészségügyi segítségnyújtást a város részéről elutasították, Hajmáskérre szállították a sérülteket – mesélte Nagy Szabolcs.

A tablókon az intézmény alapítását, történetét, az itt folyó képzést is bemutatják. A kiállítás összeállításához Földesi Ferenc azonos című, az altisztképzőről szóló hiánypótló munkáját használták.