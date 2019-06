A VEDAC négy bajnoki címet szerzett, az SVSE-nek két elsőség jutott

A VEDAC négy, az SVSE két aranyat szerzett a nemrégiben megrendezett zalaegerszegi váltóbajnokságon. Előbbit csak az ARAK tudta megelőzni a klubok közül.

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) futó szakága a váltóbajnokságon, a négy bajnoki címnél csak az ARAK tudott többet szerezni. A másik veszprémi egyesület a Sportolj Velünk SE (SVSE) képviselői kétszer állhattak fel a dobogó legtetejére.

Zalaegerszegen a közelmúltban rendezték az idei év váltóbajnokságát. A VEDAC negyvenfős küldöttséget indított. A Kungl József, Koós-Hutás László és Szemán János által összeállított váltók a vártnál is jobb eredményeket produkáltak. Összesítésben egyedül az ARAK tudta megelőzni a VEDAC-ot öt bajnoki címmel, a második helyen a veszprémiek két patinás klubbal, a Budapest Honvéddal és a Vasassal osztozott.

A megszerzett öt dobogós helyezésből négy bajnoki címnek örülhetett a VEDAC. A serdülő lányok három elsőséget is begyűjtöttek: a 4×100 méteres váltó Könyves Kitti, Fekete Júlia, Vadászi Bíborka, Poharánszki Anna összeállításban, 48.51 másodperces eredménnyel győzött, a 4×300 méteres váltó Vadászi Bíborka, Torda Csenge, Könyves Kitti, Fekete Júlia összeállításban (2:52.66) szerzett bajnoki címet.

A serdülő lányok harmadik elsőségét a 4×800 méteres váltó szerezte, a Szemán Kitti, Tóth Eszter, Arnhoffer Kata, Rédling Renáta alkotta négyes időeredménye 9:46.12 volt.

Nagy meglepetést okozott a 4×1500 méteres ifjúsági fiú váltó, mely Honti Marcell, Miskey Bendegúz, Páll Sebestyén, Edvy András felállásban 18:11.00-t repesztett, megszerezve a csapat negyedik aranyát.

Második helyen ért célba az újonc leány 4×600 méteres váltó. A Hamerli Csenge, Gál Titanilla, Németh Dóra, Szemán Kata összetételű négyes 7:21.91-es eredményt teljesített.

Épphogy lemaradt a dobogóról, és negyedik helyen végzett a junior női 4×800 méteres váltó Bálint Laura, Koós Réka, Kasza Júlia, Gál Fanni (10:42.88) és az újonc leány 4×100 méteres Szemán Kata, Zsoldos Eszter, Németh Dóra, Gál Titanilla (55.18) felállásban.

A felnőtt férfi 4×200 méteres váltó pedig ötödik (1:32.86) lett, Vadászi Viktor Ákos, Páter Dániel, Balogh Zsombor, Szigeti Csongor Barnabás alkotta a csapatot.

– Nagyon büszkék vagyunk az eredményekre, melyek jelzik, hogy futó szak­águnk egy magasabb sebességi fokozatba váltott. Külön érték, hogy nagyon fiatal csapatunk érte el ezeket a sikereket, rájuk lehet építeni a következő évtized munkáját – értékelt Németh Attila, a VEDAC ügyvezető igazgatója, majd elmondta azt is, hogy helyén kell kezelni ezt a sikert, nem szabad hátradőlni, hanem továbbra is megfelelő alázattal, egy erős közösségként kell tovább dolgozni, melyben nagyon jó partner az edzői stáb.

Az SVSE is kitett magáért: két arany, egy ezüst, valamint egy hetedik hely jutott a sportolóinak.

Bajnoki címet szerzett a 4×800-as felnőtt női váltó. A Magyar Veronika, Göncz Anna, Ladányi Fruzsina, Bányai Petra alkotta négyes fölényes sikert könyvelhetett el 9:17.73 perces idővel.

Ugyancsak bajnoki címet ünnepelhetett az ifjúsági 4×800-as váltó. A csapat 9:25.96-os idővel nyert. Az aranyérmesek: Mező Zsófia, Koncz Kata, Kirsch Natália, Varga Gréta.

Ezüstérmet vehetett át a 4×400-as junior női egység. A Gedra Szabina, Berzsenyi Kata, Kiss Georgina, Hadnagy Zsóka négyese 4:07.32 perccel végzett a második helyen.

Hetedik helyen végzett az SVSE 13 éves fiú vál­tója 4×600 méteren Szirbek Albert, Harhai Péter, László Levente, Koós Krisztián (7:21.34). BVR