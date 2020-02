BKSE: a Mezőkövesd ellen vezet az út a döntőbe

Sorozatban harmadszor juthat be a férfi kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjébe a Balatonfüredi KSE alakulata, amennyiben pénteken hazai pályán két vállra fekteti a Mezőkövesd gárdáját.

A Balatonfüredi KSE a negyedik fordulóban csatlakozott a Magyar Kupa küzdelmeibe, ahonnan könnyedén jutott tovább a legjobb nyolc közé, miután az Eger ellen 37-23-ra nyert. A négyes döntőbe, amelyet május 1617-én rendeznek meg, a Mezőkövesd csapatán keresztül vezet az út.

– Felemásra sikeredett számunkra a tavaszi szezon nyitánya. Ugyan hazai pályán legyőztük 29-22-re a Budakalászt, de az előző fordulóban Gyöngyösön 31-28-ra kikaptunk. A héten mindkét mérkőzést alaposan kielemeztük. Mindkét találkozó miatt van bennem hiányérzet, főleg az első félidőben nyújtott játék okán. Pénteken a Mezőkövesd ellen nem engedhetjük meg magunknak, hogy gyengén kezdjünk, és előnyt adjunk riválisunknak, hiszen mindenképpen szeretnénk bejutni a négyes döntőbe – nyilatkozta lapunknak Csoknyai István, a BKSE vezetőedzője.

Ha csak a bajnoki tabellát nézzük meg, akkor a Mezőkövesd jelenleg a tizenegyedik helyen áll, míg a Balatonfüredi KSE a hatodik. Ez alapján a tópartiak számítanak az összecsapás esélyesének, azonban Csoknyai mester mindenkit óva intett a túlzott elbizakodottságtól.

– Ugyan az ősszel kilenc góllal, 31-22-re legyőztük saját pályáján a Mezőkövesdet, azonban ez nem jelent biztosítékot arra, hogy most is könnyű dolgunk lesz. Riválisunk ugyanis a Magyar Kupa negyedik fordulójában a Gyöngyöst búcsúztatta (26-28), és ahogy az előbb is említettem, mi nemrég kikaptunk a Heves megyeiektől. Szóval senki sem mehet biztosra, a jelenlegi mezőny igen kiegyensúlyozott, bárki képes bárkit meglepni – fogalmazott a tréner.

Csoknyai István kitért rá, komolyan készülnek a pénteki derbire, ugyanis szeretnének zsinórban harmadszor is bejutni a négyes döntőbe. Az elmúlt két évben a BKSE mindannyiszor bronzérmet szerzett a kupában és szeretné ezt az eredményt újra megismételni.

– Számunkra a négyes döntőben való részvétel igazi ünnep. Az idén a nőkkel együtt bonyolítják le, tehát megint egy kicsit másképp lesz, mint eddig. Mindent megteszünk a továbbjutásért. Szerencsére mindenki rendelkezésre áll, Kemény Lászlónak van egy kisebb húzódása, ám vállalni tudja a játékot – mondta.