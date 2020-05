Babavárás járvány idején – Elmaradnak a családi ebédek és az apás szülés

Gergely Dóra férjével, Gergely Attilával első gyermeküket várja, a kis Ádám várhatóan három hét múlva érkezik a családba, ahol már mindenki nagyon izgatott.

Dóra nem pánikolt az utóbbi hetekben, hónapokban, és a következő időszaktól sem fél, de igyekszik minden óvintézkedést megtenni, hogy egészséges maradjon ő és a baba is.

– Nem vagyok ijedős, aggódós, nem is gondoltam, hogy a vírus hazánkat elérheti. Amikor mégis ez történt, biztos voltam benne, hogy elhúzódik a dolog, és valamilyen szinten bennünket is érinthet. Elfogadtam ezt a helyzetet, és volt időm felkészülni rá, ahogy arra is, hogy szó sem lehet apás szülésről, és látogatók sem érkezhetnek majd hozzánk. Nem örülök, hogy így lesz, de tudomásul veszem. Az nagyon jó volt, hogy amikor a járvány kitört, már nem dolgoztam, eleve otthon voltam. A férjemet több mint egy hónapra szabadságra küldték a munkahelyéről, azóta pedig nagyon ügyelnek ott is a biztonságra, és a szigorú előírásoknak megfelelően ő kevés munkatárssal találkozik.

– Korábban háromnaponta jártam bevásárolni, most hetente egyszer megyünk, lehetőleg este, amikor már kevesen vannak. Maszkot viselünk és fertőtlenítjük a kezünket, sőt, a vásárolt dolgok közül is azt, amit csak lehet. Kerüljük a tömeget máshol is, de sétálni járunk. A legnehezebb azonban, hogy a családtagokkal nem találkozhatunk. Pár méterre egymástól megállva a kapuban váltunk néhány szót, tíz percnél tovább nem maradunk. Be se megyünk, nincsenek közös ebédek. A szüleink hatvan év körüliek, van köztük, akinek magas a vérnyomása, fontos, hogy mindannyian vigyázzunk magunkra és egymásra is.

A fővárosban élő testvéreméket két hónapig nem is láttuk, nem jöttek Veszprém megyébe – mondja Dóra, aki veszprémi gyökerei, kötődései miatt a megyeszékhelyen szeretne szülni, bár Attilával Győrben élnek. Tudja, hogy a járvány miatt a baba érkezését követően nem lehet a segítségére sem édesanyja, sem Veszprém közelében élő anyósa, de úgy érzi, a férjével is megoldanak minden esetleges kezdeti nehézséget.