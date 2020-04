Hogyan ismerkedhetnek a szinglik a járvány idején?

A koronavírus terjedése miatt sokan az otthon maradást választják. Rengetegen töltik magányosan, társ nélkül ezt az időszakot. Az otthonlét alatt sem kell lemondaniuk az ismerkedésről a magányosoknak, ám ezt a párkeresők most felelősségteljesen csakis virtuális térben tehetik meg.

A társkereső oldalakat üzemeltető szakértők egyre több javaslattal, ötlettel állnak elő, hogy a mostani helyzetből is ki tudják hozni a legtöbbet a társra vágyó egyedülállók. Az internet adta lehetőségeket kell megtalálni, a virtuális ismerkedésnek és beszélgetéseknek fontos teret adni addig, míg a személyes találkozást kerülni kell.

Egy népszerű társkeresési oldal szerint a párkeresők egyre több időt töltenek így az online felületeken, hiszen van idejük ismerkedni. A társkeresés egyébként is időigényes folyamat, amit sokan eddig elfelejtettek, és a gyors sikereket helyezték előtérbe ahelyett, hogy több időt szántak volna arra, hogy beszélgessenek, ismerkedjenek egymással. A „félvak” randik ideje most tényleg leáldozóban, egy időre biztosan. A randizási szokások jelentősen átalakulnak a következő időszakban. Ne féljenek az egyedülállók, tekintsenek pozitívan a jövőbe. Beszélgessenek sokat, ismerjék meg minél inkább virtuálisan a másik felet, most a kommunikáción van a hangsúly. A lényeg mindig ugyanaz: minél jobban megismerni a másikat. Mire a személyes találkozáshoz eljutnak, már sokkal jobban ismerni fogják egymást, és igazán örömteli lesz a találkozás.

Az egyedülállóknak a tipp tehát, hogy beszélgessenek, ismerkedjenek az online térben. Vajon milyen egy virtuális randi? A félénkebbek az első időszakban a csetelést választják. Amikor viszont már megérett az idő, a laptop kamerája elé lehet állni, és élő videóbeszélgetést kezdeményezni. Legyen egy rituáléja a „randinak”. Kell egy kényelmes hely a lakásban, ahol jól érzik magukat a felek, és meg tudják teremteni az ideális körülményeket a beszélgetéshez. Készüljenek fel úgy, mintha egy igazi találkozóra indulnának. A hölgyek válasszanak maguknak egy csinos ruhát, sminkeljék ki magukat, bontsanak fel egy üveg bort, és beszélgessenek úgy a férfival, mintha egy kávézóban ülnének. A témaválasztás miatt nem kell aggódni, hiszen mindketten el tudják mesélni egymásnak, hogyan változtak meg a mindennapjaik március közepe óta. Ez egy remek kiindulóalap, egy közös pont, ahonnan kibontogathatják a megbeszélésre váró témákat.

A virtuális ismerkedéseken túl még olyan élményszerzési lehetőségeket is ad az online tér, ahol színházi darabok, kiállítások, koncertek, filmek széles skálájából választhatnak. A kultúra fogyasztása járvány idején sem állhat meg! A lélekfeltöltő lehetőségek megragadásának talán még sosem volt ilyen hangsúlyos szerepe, mint a mostani időszakban. A bezártság okozta depressziót, esetleges pánikot, a járványhelyzet miatt kialakult szorongást muszáj oldani. Még virtuális múzeumlátogatásra is adott a lehetőség. Benézhetnek a kultúrára szomjas érdeklődők a Magyar Nemzeti Galéria Változatok a realizmusra című virtuális kiállítására. De akár a Louvre-ba vagy más múzeumokba is bekukkanthatnak a kanapéról. Lelkes kultúrafogyasztóknak a Müpa teljes médiatára is elérhető regisztráció nélkül, ahol nyolcvan koncertfelvétel (HD-minőségben) és negyven irodalmi est közül lehet válogatni.