Rendszeresen ki kell tisztítani a lakásban a klímaberendezést

A légkondicionáló gépek tisztításának gyakorisága függ a klíma igénybevételétől, használatának mennyiségétől. Nem mindegy, hogy csak a nyári szezonban használjuk hűtésre, vagy télen is fűtésre. A nyári meleg előtt azonban mindenképpen gondoskodjunk a tisztításáról. Minden évben, mielőtt hűtésre használnánk, kötelező kitakarítani a klímát. Vagyis ez azt jelenti, hogy április–május környékén szánjuk erre egy fél órát, vagy hívjunk szakembert, aki elvégzi ezt a feladatot.

A takarítás gyakoriságának szükségességét befolyásolja még a levegő minősége is. Például, ha dohányoznak a helyiségben, vagy állandóan nagyon poros a levegő, jóval gyakrabban szükséges a klíma tisztítása.

Bármilyen módon is használjuk, egy biztos, a légkondi tisztításának nem szabad elmaradnia! A klíma, bár hideget fúj, a belsejében meleg és folyadék van. A keletkező hő és a folyadék kedvez a különféle mikroorganizmusok elszaporodásának, így a vírusok, baktériumok, gombák melegágya lehet.

Ha rendszeresen elvégezzük a légkondi tisztítását, ezek a kórokozók nem tudnak túlságosan elszaporodni, így nem lehetnek veszélyesek ránk. Az elhanyagolt klíma azonban veszélyes lehet, az egész szobában szétfújhatja a betegségek okozóit, amit mindenki belélegezhet. Ezzel potenciális veszélynek, különféle betegségeknek tesszük ki magunkat a klimatizált helyiségben. Ha évente legalább két alkalommal elvégezzük vagy elvégeztetjük a légkondi kitisztítását, ezeket a nem kívánt mellékhatásokat is elkerülhetjük.

A klímában lerakódik a por, a szennyeződés. Ha a mozgó, forgó alkatrészek, ventilátorok, szűrők elkoszolódnak, nem tudják hatékonyan elvégezni a feladatukat. A felgyülemlett portól, szennyeződésektől a levegő nem áramlik megfelelően, ezért a klíma erősebben és hangosabban dolgozik. A megnövekedett teljesítmény miatt többet fogyaszt, több energiára lesz szüksége. A folyamatos, magasabb szintű működés következtében az alkatrészek is korábban kopnak és romlanak el, a klíma élettartama pedig jelentősen csökkenhet.

A légkonditisztítás tehát nemcsak egészségügyi, de pénzügyi szempontból is fontos. A rendszeres tisztítással megnövelhetjük élettartamát amellett, hogy egészségünket szintén biztonságban tudhatjuk. A berendezés tisztítása házilag is elvégezhető. Ha nem biztos magában, és nincsenek megfelelő szerszámai ehhez, hívjon szakembert. Amennyiben magunk végezzük a munkát, hasonló lépéseket kell megtennünk, mint az autóklíma tisztításakor, de a lakásklíma egyszerűbben és gyorsabban takarítható. Ne feledkezzünk meg róla, mert ősszel és télen, mikor már nem használjuk a klímát, sok por lerakódik benne. Ha így ráindítunk, akkor a kondenzvíztől ráköt a por, és sokkal nehezebb lesz kitakarítani. Ekkor tudnak a gombák is megtelepedni. A rendszeres tisztítással megelőzhető, hogy csavarhúzóval kelljen lekapargatni róla a megkövesedett porcicákat. Ha fűtésre is használjuk a klímát, nincs probléma télen, mert kondenzvíz csak hűtéskor keletkezik, ami által a gombák megtelepedhetnek.

Nagyjából 45 perc alatt végezhetünk a klíma tisztításával. Először hajtsuk fel a klíma előlapját és vegyük ki a két műanyag szűrőt, ezeket mossuk ki a csapnál, majd fertőtlenítsük le, bármilyen háztartási fertőtlenítőszerrel. Tegyük félre száradni. Tiszta ecsettel takarítsuk ki a járókereket, ami nyomja a levegőt, miközben egy segítőnk tartsa oda a porszívó csövét, hogy ne szóródjon szét a por. Ezután az egész gépet be kell fújni klímatisztítóval – fókuszban a lamellák és a kerék legyen. Kívülről is lehet használni a szert, amely oldja a koszt, amit így könnyen le lehet törölni róla.

Hagyjuk állni ebben az állapotban 10 percig, majd indítsuk be a klímát a legkisebb hőmérsékleten 16 fokon, hűtésre állítva, nagyjából 15-20 percig. Ez idő alatt senki se tartózkodjon a lakásban, és nyissunk ki előtte annyi ablakot, ajtót, hogy kereszthuzat legyen. Az idő letelte után kapcsoljuk ki a klímát. A kondenzvíz elvégezte a tisztítás egy részét, kimosta a koszt. Ezután vissza lehet helyezni a két műanyag szűrőt, csukjuk le a tetőt, és már készen is van a klíma tisztítása.

Két-három évente nézessük meg a berendezést, hogy a töltés rendben van-e. Ehhez klímás szakembereket hívjunk ki, mert ők tudják ezt műszerrel kimérni, és pótolni a gázt, ha szükséges.