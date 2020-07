Ünnepi szentmisét tartottak a Szent József-kápolnában

Nemcsak a fizikai, de a lelki életünkre is fel kell vérteznünk magunkat – hirdette a kármelita szerzetesrend a Szent József-kápolnában tartott búcsúmiséjén.

Kármelhegyi Boldogasszony búcsúünnepe alkalmából tartott ünnepi szentmisét a Sarutlan Kármelita Rendtartomány vasárnap a Szent József-kápolnában. A szép számban megjelent híveknek Péceli Bence Imre kármelita szerzetespap és Tavas Béla szerzetes celebrálta a misét, ami tavaly után ismét a pápai templomban kapott helyet. A zenei szolgálatot a Kemény Éva gitáros-furulyás vezette hatfős együttes látta el.

– Az elmúlt hónapokban szükségünk volt a védekezésre a vírus ellen. A lelki életünkben szintén sokféle védelmet kell keresnünk, ugyanis a lelki síkban a bűn is egyfajta vírus lehet, hiszen hasonló a két jelenség hatásmechanizmusa. Sok bűnös szó jöhet ki a szánkon, ami a másik embert megsebzi, kárt okoz neki. De nemcsak szájon át, hanem egyéb módokon is cserélhetjük a bűnös dolgokat. Jézus mondja, hogy a szívünket nem a kívülről jövő dolgok szennyezik be, hanem az ember szívéből áradnak a gonoszságok. Még ha a fizikai vírus nem is repked nagy intenzitással az utcákon, de a bűn vírusa sajnos itt van körülöttünk. Mind a vírussal, mind a rosszal együtt kell élnünk – hirdette szentbeszédében Péceli Bence Imre.

Ahogy a koronavírus ellen a szájmaszkot és a távolságtartást, úgy a lelki életben is megtaláljuk az orvosságot. Mint mondta, a legbiztosabb védőoltásunk a keresztség megszentelő kegyelme, ismétlődő oltásaink pedig a gyónás és a szentáldozás, mely során Jézussal, legfőbb orvosunkkal, gyógyítónkkal találkozunk. Kiemelte még a Szűzanya lelkületére való törekvést, a mindennapos imádságok és a megbocsátás fontosságát.

A szentmise előtt gyónással teljes búcsú volt nyerhető, illetve utána a skapuláré felvételére is nyílt lehetőség. A skapuláré a szent váll-lepel, a kármelita rend jellegzetessége, kiváltsága. A skapuláré vagy éremváltozata a Szűzanya iránti látható és állandó tisztelet jeleként Mária anyai oltalmát és az örök élet zálogát jelenti viselői számára. A búcsúi program szeretetvendégséggel zárult.