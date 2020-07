A kulturális élet erősítését is fontosnak tartják Gógánfán

Gazdálkodnak, növényeket és gombát termesztenek a gógánfai közfoglalkoztatottak. A tevékenységet örömmel végzik, ugyanis hasznos feladatot bíztak rájuk.

Június közepétől 14 közfoglalkoztatott gondozza a 900 négyszögöles burgonyaültetvényt, végzi a zsákos gombatermesztést, valamint az egykori szolgálati lakás udvarán és a nemrég az önkormányzat által megvásárolt lakáshoz tartozó birtokon a különféle munkákat. A terményt a helyi konyhán használják fel, ahol naponta 300 személyre főznek, ők látják el az intézményeket is, valamint a lakosságnak is adnak el abból.

Nagy Mártától, a 791 lakosú Gógánfa októberben megválasztott polgármesterétől megtudtuk, hogy az egykori rendőr szolgálati lakást turisztikai célra kívánják használni, hogy bevételt hozzon a településnek. Most néhány hétig egy vállalkozás bérli az alkalmazottainak az ingatlant. Folyamatban van a falugondnoki szolgálat elindítása, most már a 800 főnél kevesebb lélekszámú falvak is pályázhatnak erre. Ezzel munkahelyet teremtenek, valamint sok családnak, főként az időseknek vagy a betegeknek jelent majd nagy segítséget a szolgálat.

Gyermekintézmények is működnek Gógánfán, talán ez az egyik oka, hogy a fiatalok szívesen maradnak itt család­alapítás után. A közös fenntartású óvodának Gógánfán, Ukkon és Zalaerdődön van telephelye. A gyermeklétszám összesen közel 70, a gógánfai intézményben 23 gyermeket láttak el a nemrég véget ért nevelési évben. A fenntartó önkormányzat folyamatosan fejleszt: abba a szobába, ahol a gyerekek alszanak, új parkettát raktak le. Egy lakberendezési áruház pályázatán játszószőnyeget és labdákat nyertek, melyeket az óvodások már birtokba vettek.

A Magyar falu program keretében 4,5 millió forintot kapott az önkormányzat az udvari játszótér fejlesztésére. Az összegből például kombinált bástyát, csúszdát, láncos egyensúlyozót, rugós kacsát állítanak fel. A munkák a vírusveszély miatt nem kezdődhettek még el. A járvány miatt maradt el a gyermeknap is. Az önkormányzat minden 14 éven alulit vásárlási utalvánnyal ajándékozott meg, ezt a helyi boltokban vásárolhatták le. A járvány elleni védekezésben a Gógánfa Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 185 szájmaszkkal segítette a község lakosságát. Az Informált Társadalomért Alapítvány a községben és a térségben 750, a védekezést segítő csomagot osztott szét, melyekben két kézfertőtlenítő és három maszk volt.

Pályázati támogatásból több kulturális programot, szakkört kínálnak a helyieknek. Idén ötször szerveznek tematikus táborokat Zalakaroson: az első témája a tudás, az innováció, a közösség, a másodiké a művészet és az alkotás, míg a harmadik úgynevezett szókimondó, a negyedik önismereti, az ötödik értékőr tábor. A szállás és az ellátás a résztvevőknek díjmentes. A program célja, hogy összekovácsolja a lakókat, olyan tudást adjon, amit a közösségi életben is hasznosíthatnak.