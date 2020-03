Áldozó Tamás: Fontos a nyugalom és az együttműködés

Józan, felelősségteljes magatartásra, illetve a megelőzéséhez szükséges intézkedések fokozott betartására kéri a város lakosságát Áldozó Tamás, Pápa polgármestere.

A városvezető a helyi intézményvezetőkkel egyeztetett csütörtökön, majd a megbeszélést követő sajtótájékoztatón kiemelte, az operatív törzs előterjesztésére a kormányzat már meghozta a szükséges döntéseket, amelyek az önkormányzat rendezvényeit, intézményeinek működését is érintik. Áldozó Tamás rámutatott, a rendkívüli intézkedések hatálya március 31-ig tart, de arra készülnek, hogy ez a határidő ki fog tolódni. Így akár az áprilisra, májusra tervezett rendezvények is elmaradhatnak. – A kisebb közösségeket érintő események mellett ide értendő a hagyományos városi ballagás is. Ez a rendezvény a résztvevők számát tekintve magasan abba a kategóriába esik, amely a jelenleg érvényes szabályozás szerint nem tartható meg – tette hozzá a polgármester.

– Szeretem felhívni a figyelmet a józan, felelősségteljes magatartásra. Mindenkit arra kérünk, hogy a megelőzéshez szükséges intézkedéseket fokozottan tartsa be, és tanulmányozza azokat a felhívásokat, melyeket az egyes intézmények közzétettek, illetve amelyek az egészségügyi alapellátás szolgáltatásainak igénybevételére vonatkoznak – hangsúlyozta Áldozó Tamás.

Mint mondta, aki olyan tünetegyüttes jeleit észleli, ami felveti a koronavírus fertőzésének gyanúját, ne menjen el egészségügyi alapellátó intézménybe, hanem telefonon kérjen segítséget. – Szeretnénk megnyugtatni mindenkit: a Veszprém megyei egészségügyi ellátó intézmények nagyon nagy kapacitásokkal készültek arra, hogy ha a járvány igazolt esetei megjelennek a megyében, szakszerűen kezeljék a helyzetet – jelentette ki a pápai polgármester.