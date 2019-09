Háromszáz éves a füredi szívkórház: „Csodálatos világ”

Könyvet írt Veress Gábor, a balatonfüredi szívkórház főigazgatója azokról az orvosokról, akik a napi gyógyítás mellett szakterületükről könyvet is írtak.

A „300 éves múlt jeles orvosai a szívkórházban 1702-2019 között” című kötetről a szerző az Anna Grand Hotel zsúfolásig megtelt dísztermében, emlékezetes, kitűnő hangulatú bemutatón beszélt pénteken, amelyen részt vett Horváth Ildikó államtitkár. A könyvet a Balatonfüred Városért Közalapítvány (BVK) adta ki, a bemutató a Romantikus Reformkor Fesztivál egyik kiemelt eseménye.

Molnár Judit, a BVK kuratóriumi elnöke köszöntője után Bóka István polgármester aláhúzta, óriási változás történt az utóbbi évtizedekben a szívgyógyászatban. Ez jellemző a balatonfüredi szívkórházra is, köszönhetően a főigazgatónak, kiváló kollégáinak. Így a kórház rehabilitációs-gyógyászati helyből sürgősségi-kardiológiai, tudományos központ lett. A polgármester méltatta a kórház múltját, illetve azokat a szakembereket, akik sokat tettek a füredi szívgyógyászért, a betegekért.

Veress Gábor főigazgató, aki fél évszázada van az orvosi pályán, negyven éve dolgozik a füredi intézményben, amit 23 éve vezet, a könyv kapcsán kiemelte az 1940-es éveket, amikor elindult a kardiológai rehabilitáció, majd a korszerű diagnosztika, és büszke a mostani, európai színvonalú, invazív, éren belüli kardiológiai ellátásra, amit kitűnő gárda végez.

Aláhúzta, az utóbbi időben jelentős beruházást valósítottak meg, a legkorszerűbb beavatkozásokat végzik, annak is nagyon örül, hogy az Európai Kulturális Hivatal hungarikummá nyilvánította a kórházat. Náluk évente 10 ezer beteg fordul meg, 420-an dolgoznak, ebből 50 orvos, 30 gyógytornász, 8 dietetikus, 3 pszichológus, 120 nővér, és műszaki, gazdasági dolgozók.

A jövőről elmondta, megállni nem lehet, sajnos az erekkel is baj van, itthon évente mintegy 9000 embernek amputálják a lábát, amit részben meg lehetne menteni szívkatéteres eljárással. Az első ilyen beavatkozás már megtörtént, amit folytatnak a finanszírozás megteremtése után. A szív- és koszorúér-betegségek megelőzéséről a helyes életmódra helyezte a súlyt, mint a helyes táplálkozás, a mozgás, a dohányzás mellőzése, a nyugodt élet, mindezt gyermekkorban kell elkezdeni.

A bemutatón Mécs Károly színművész is méltatta a szerzőt, majd Hábetler András operaénekes világslágereket adott elő, mint a Wonderful Life, a My Way, Veress Gábor főigazgató zongorakíséretével.