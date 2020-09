Hibrid oktatásra készül a Pannon Egyetem

A Pannon Egyetem alapvetően a hagyományos, normál módú oktatásra készül szeptembertől, azonban a tavaszi félév tapasztalatait felhasználva egyes esetekben a hibrid rendszert is alkalmazza.

Gál Balázs, a Pannon Egyetem oktatási igazgatója kifejtette, a 2020/2021 őszi félév tantárgyi tematikáit olyan formában alakították ki, hogy azok egy „áttérés” folyamán ne okozzanak fennakadást. Az egyetem rendes oktatási menetében felkészültek egy esetleges újabb karantén-helyzetre, így ha szükséges, év közben már zökkenőmentes lehet az átállás. Az oktatási igazgató tájékoztatása szerint az előző félév digitális oktatásából sok minden megmarad.

– Tovább szélesedett az oktatásban használható digitális és szimulációs eszköztárunk, minden bizonnyal használni fogjuk a most üzembe helyezett egyetemi szintű e-learning felületet is. Gondolkodunk abban, hogy a nagy létszámú előadásokat távolléti formában valósítjuk meg – mondta el Gál Balázs.

A hagyományos évkezdés során – a kormány hatályos szabályozásai alapján – a Pannon Egyetem a biztonsági előírásokra is kiemelten odafigyel. A tavalyi félévhez hasonlóan a hallgatók várhatóan ismét egy kockázatelemzési kérdőív kitöltését követően iratkozhatnak, illetve jelentkezhetnek be az intézménybe. A vírus jelenlegi terjedése alapján az egyetem vezetése úgy gondolja, hogy az óralátogatás a túlzsúfolt oktatási terek elkerülésével normál módon történhet. Az épületek számos pontján vannak jelenleg is megtalálhatók a fertőtlenítő pontok, ezek folyamatos töltöttségét ellenőrzik. Az oktatási igazgató kiemelte, sok múlik a hallgatókon is, hiszen az ő felelős viselkedésük nagyban hozzájárul a biztonságos környezet fenntartásához.

A Pannon Egyetem polgárainak védelmében a hallgatókat és dolgozókat egyaránt arra kéri, hogy tartsák be a kormány által aláírt óvintézkedéseket (gyakori kézmosás, 1,5 méteres távolságtartás, személyes védőfelszerelés használata). Az egyetem minden épületében biztosított a kézfertőtlenítési lehetőség, valamint naponta kétszer a sűrűn látogatott közösségi terekben virucid felületfertőtlenítést és intenzív szellőztetést hajtanak végre a kollégák. A kollégiumi szálláshellyel rendelkezők, hallgatói ügyintézés céljából érkezők, és a sportolni szándékozó diákok testhőmérsékletét az épületek bejáratánál ellenőrizni fogják.

A Pannon Egyetem intézkedési terve alapján a 2020/2021-es tanévben az elsőéves hallgatók online iratkozhatnak be. A kollégiumi beköltözéskor a hallgatót kísérő személy nem léphet a szálláshely épületébe, valamint a közös helységekben a bentlakók kötelesek szájmaszkot használni. Az elhelyezéskor lehetőség szerint figyelnek arra, hogy egy-egy kollégiumi szobába azonos csoportbeosztásban lévő, azonos tantermi órákat látogató hallgatók kerüljenek.

A 2020/2021-es tanévben a gólyatáborok, tanévnyitók és gólyabálok elmaradnak, a Pannon Egyetem virtuális tanévnyitó ünnepségét 2020. szeptember 7-én 08:30 órától tartják meg – írja közleményében az intézmény.