Önkéntes fiatalok nyújtanak elsősegélyt a balatoni strandokon

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt több mint 320 fiatal önkéntese ad idén elsősegélynyújtó szolgálatot a balatoni főszezonban – hangzott el a szolgálat balatonszárszói sajtótájékoztatóján.

Idén 13. alkalommal startolt el a Magyar Vöröskereszt ifjúsági tagozatának Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálata, amely június 28. és augusztus 20. között 12 tóparti település 19 strandján működik, naponta 10 és 18 óra között. Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója elmondta, 2007-től kezdve, a balatoni szolgálat eddigi működése során hatszor mentettek életet és több mint 40 ezer alkalommal biztosítottak ellátást a laikusnak számító, de kiképzésben részesített elsősegélynyújtóik, sok esetben tehermentesítve tevékenységükkel a mentőszolgálatot is.

A strandokra az ország legkülönbözőbb területéről érkeznek a 16 év feletti, de jellemzően 30 év alatti önkéntesek, akik többnyire kagyló okozta vágás, rovarcsípés és különböző sportsérülések esetén nyújtanak segítséget. Az, hogy hány strandon tudják működtetni a szolgálatot, a támogatóktól függ. A szolgálat munkáját, illetve azt, hogy jövőre még több helyszínen lehessenek jelen, a 1359-es adományvonal felhívásával, vagy az ADOMANY szót SMS-ben elküldve lehet támogatni augusztus végéig, alkalmanként 250 forinttal. A balatoni szolgálat idei fő támogatója az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Generali a Biztonságért Alapítvány, amelyek mellett a Balaton Fejlesztési Tanács, valamint Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő, Révfülöp és Balatonudvari önkormányzata, továbbá vállalkozások nyújtanak támogatást az önkéntes fiatalok utazásához, étkezéséhez, elszállásolásához – írta tudósításában az MTI.

Az alsóörsi strandon önkénteskedő Károlyi Kristóf Menyhért mindig is szeretett másokon segíteni, ezért kezdett el elsősegélynyújtást tanulni. Örül annak, hogy itt, a strandon lehetősége van gyakorolni a megtanultakat. A kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium tanulója a Vöröskereszt 40 órás képzésén vett részt, és heti rendszerességgel járt az iskolai elsősegélyórákra is.

Román Klára Nógrád megyéből érkezett a Balaton-parti településre. Az orvosira járó lány is a tapasztalatszerzés miatt önkénteskedik a strandon. A két fiatal az első turnus résztvevőjeként kapcsolódott be a szolgálat munkájába, és tapasztalatuk szerint is legtöbben kagyló okozta vágásokkal, felületi bőrsérülésekkel, csípésekkel keresik meg őket. Komolyabb probléma esetén újraéleszthetnek, mentőt hívnak, és biztosítják, felügyelik a beteget a mentőszolgálat kiérkezéséig.