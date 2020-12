Ötéves a pápai Városbarát Egylet

Az időnként jeles események, neves hazafiak évfordulóira emlékeztető Elsősorban pápai Városbarát Egylet ezúttal saját születésnapját ünnepelte volna, de a járvány miatt ez elmaradt. Az elmúlt öt évről Kerecsényi Zoltán ügyvivőt kérdeztük.

Amikor az Elsősorban pápai Városbarát Egylet (EpVE) civil társaságként 2015 novemberében létrejött, egyfajta katalizátor-szervezetként határozta meg önmagát, az egészséges hazaszeretetet, a lokálpatriotizmust erősítve, az értékek megőrzését, továbbörökítését célul kitűzve, sok ötlettel a tarsolyban.

– Valójában az EpVE egy – a pápaisággal kapcsolatos, s ebben úttörő – internetes közösségi oldalnak indult, de továbbfejlődött. Alulról jött, intézményi háttér és közpénz nélküli kis civil társaság vagyunk. Kötött tagság nincs, a csupaszív önkéntesek, amivel tudják, úgy segítik a célokat. A mai világban csak akkor működhet valami normálisan, ha azt a résztvevők magukénak érzik, ha hisznek benne, s ha képesek áldozatokat is hozni egy-egy ügyért. Én mindig így tevékenykedtem egész eddigi életem folyamán. Öt év nem nagy idő, de mégiscsak megállásra késztető. Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik eleddig segítettek minket – mondta el a kezdetekről Kerecsényi Zoltán ügyvivő.

Az EpVE tevékenységét számos program, kezdeményezés igazolja, melyek közül például kiemelkedik 2016/17-es Kossuth-emlékprojektjük, vagy az 1848/49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc 170. évfordulójával kapcsolatos vállalásaikat. Mondhatni, a kossuthi és ’48-as emlékápolás lett a fő profiljuk.

– Kötelességünk volt elhunyt helytörténészeink, H. Szabó Lajos és Huszár János nyomdokain az „elárvult” pápai, Pápa környéki ’48-as emlékőrzéseket tovább vinni. A Kossuth-emlékprojektben felkerestük a város és a térségi falvak szinte összes ’48-as honvédsírját, emlékszalagokkal kötöttük át azokat, hívtuk fel állapotukra a figyelmet, adományoztunk például Bakonytamási, Gecse, Ihász, Nagydém községek számára Kossuth-domborművet, az emlékápoló és emlékezet-pártoló tevékenység elismeréseként Eberhardt Károly-, Szalóky Sámuel- és Vajda Péter-emlékplaketteket, hirdettünk diákok számára történelmi vetélkedőket, rajzpályázatokat; közreadtunk ismeretterjesztő kiadványokat, ankétok, előadások keretében emlékeztettünk a régmúlt helyi és környékbeli neves személyiségeire, példaadóira – idézte fel Kerecsényi Zoltán ügyvivő, majd sorolta tovább.

Felvállalták a pápai Petőfi- és Orlai-emlékek ápolását, hagyományt teremtettek a januári Nagy László- és októberi Batthyány-megemlékezéssel. Évről-évre májusban, a „halott katona már nem ellenség” jegyében gyertyagyújtást tartanak az Alsóvárosi temető katonai kegyhelyeinél. Kezdeményezték Pápán Kossuth és Orlai emlékére domborműves márványtáblák, Ihászon az egykori iskolaépület, valamint az ütközet hőseinek tiszteletére ismertető táblák felállítását. Közadakozásból hitelesebbre, esztétikusabbra cserélték a pápai Világos utcában Nagy László költő tábláját. Emlékjelet helyeztek el a volt Zimmermann utcai iskolaépületben Huszár Jánosnak. Több alkalommal elevenítették fel a méltatlanul elfeledett Somogyváry Gyula író-költő helyi kötődéseit, ajánlásukra a pápai települési értéktár részévé is vált a tragikus sorsú irodalmár emlékezete. De nem egyszer emlékeztettek a néhai jeles katonaorvosra, a tudós Ferenczi Sándorra is. Látókörükbe került rászorulók segítésére Szladik János néhai ’48-as honvéd, pápai jótevő nevét viselő kis karitatív sejtet is működtetnek az egyleten belül.

– Az idei, megpróbáló koronavírus-járvány miatt több programunk elmaradt, azonban igyekeztünk alkalmazkodni a helyzethez. Saját, egyleti logós maszkokat készíttettünk, felhívtuk mi is a védekezés fontosságára a figyelmet, amit lehetett, kellő körültekintéssel tartottuk meg. Fájó volt, hogy Pápa 75 évvel ezelőtti háborús megszabadulásának évfordulójára a Honvéd Bajtársi Klubbal közösen tervezett ünnepély is meghiúsult. Viszont elindítottuk a 2020/21-es Vajda-emlékprojektünket, egyes elemeit immár az online térben. Készülünk a vanyolaiakkal a jövő év eleji, „Vajda Péter és kora” címet viselő ifjúsági honismereti-műveltségi vetélkedő megrendezésére. Öt évvel a hátunk mögött némi szervezeti újításra is készülünk jövőre, és megkezdjük az előkészületeket a 200. Petőfi-évfordulóra. A kezdetek óta visszük a helyi Petőfi-kultusz ápolását, ezt szeretnénk még jobban képviselni az elkövetkezendőkben. 2021 nőnapjára Szedenics Róza-emlékplakettet kívánunk készíttetni-átnyújtani a kossuthi hagyományőrzésben huzamos ideje jeleskedő környékbeli hölgyeknek. Vannak folyamatban kezdeményezéseink „a legnagyobb magyar”, Széchenyi István, Hanauer Árpád István püspök és Istenes-Iscserekov András képzőművész emlékezetével kapcsolatosan is, ezeket szintén meg szeretnénk valósítani – zárta jövőbeli tervekkel a lapunknak adott visszatekintést Kerecsényi Zoltán ügyvivő.