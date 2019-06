Ilyet még nem láttunk: világsztár dirigál a magyar zenekarnak!

Egy valódi világsztár, Maestro Plácido Domingo vezényel június 7-én, a döntő napján a Virtuózok felfedezettjeiből alakult együttesnek! Már csak ezért is érdemes péntek este fél nyolctól bekapcsolni a Duna Televíziót vagy a Duna Worldöt, hiszen ott látható a különleges műsor. De ami talán még fontosabb, aznap este derül ki, hogy ki nyeri a Kamara Virtuózokat, ráadásul ezt kizárólag a nézők döntik el!

Öt adás ment le a Virtuózok ötödik évadából, a Kamara Virtuózokból és a nyolc indulóból immár három maradt: a Flautica, Sárközy Lajos és Zenekara, valamint a TanBorEn Trió. De, akár a Hegylakónál, csak egy maradhat, közülük viszont ezúttal nem a zsűri választ, hanem a nézők. A helyes fuvolás lányok, a tapasztalt zenészek és a kreatív fiúcsapat közül most a nézők fogják eldönteni, hogy melyikük is nyerje meg a műsort.

A mediaklikk.hu/szavazás oldalon is lehet voksolni, itt lehet regisztrálni, de a közösségi profilok is használhatóak. A letöltött Médiaklikk Plusz applikációval lehet a zenekar nevére kattintva szavazni, a döntő ideje alatt pedig SMS-ben is várják a kedvenc zenekar nevét.

A nézőkön múlik, hogy melyik tehetséges zenekar kap lehetőséget az év végi nagyszabású koncerten a fellépésre, úgyhogy szavazásra fel!