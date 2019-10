Két fotópályázat legjobb munkáit díjazták az Agórában

A Dunántúlon működő fotóművészeti alkotószövetségek tagjainak legsikerültebb felvételeiből nyílt kiállítás az Agórában a napokban.

A legutóbbi, két évvel ezelőtt tartott szalonhoz hasonlóan a Bakony Fotóklub révén ezúttal is Veszprém adott otthont a XXI. Pannónia fotószalonnak és XI. Pannónia diaszalonnak, amelyen a két pályázat díjait is átadták.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő megnyitójában hangsúlyozta, a kiállításon látható felvételek Európa bármely pontján megállják a helyüket, majd gratulált a szervező fotóklub elnökének a pályázat és a tárlat megrendezéséhez, valamint a fotósoknak a felvételeikhez.

Mátyus Károly, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének (MAFOSZ) alelnöke, a rendező Bakony Fotóklub elnöke köszöntőjében kiemelte, rekordot döntött a résztvevők száma az idei pályázaton, és örömtelinek nevezte, hogy sok új klub tagjainak felvételei is láthatók a pályázati anyagban. Felidézte, a dunántúli fotóművészeknek kiírt fotószalont először 1978-ban szervezték meg. A város és a fotóklub vendégeként idén a felvidéki Révkomárom és Érsekújvár fotósai is részt vettek és szép eredményeket értek el. Kérdésünkre elmondta, a témamegkötés nélkül kiírt pályázatokra legnagyobb számban természetfotók és szociofotók érkeztek. A szakember elmondta, a legújabb trendnek megfelelően több drónfotót is beválogatott a kiállítás anyagába a zsűri. A Fotószalon pályázatra 17 alkotócsoport csaknem 350 alkotást nevezett. A zsűri döntése alapján a XXI. Pannónia Fotószalonban Kovács András (Bakony Fotóklub) végzett az első helyen Niksz Gyula (Biatorbágyi Fotóklub) és Bedő Kornél (kaposvári Compur Fotóklub) előtt.

A XI. Pannónia diaszalonra 12 alkotócsoport nevezett 403 alkotással, a nemzetközi aranydiplomával rendelkező zsűritagok által kiválasztott legsikerültebb 62 fotót a megnyitón levetítették. Mátyus Károly elmondta, bár a pályázat elnevezése hagyománytiszteletből diaszalon, ez már az egymást követő harmadik pályázat, amikor csak digitális felvételek érkeztek be. A megmérettetést Kovács András (Bakony Fotóklub) nyerte, a második helyen Zelkó Csilla (Biatorbágyi Fotóklub), a harmadikon Kránitz Roland (Soproni Fotóklub) végzett. A legtöbb pontot elérő klubnak járó vándorserleget mindkét kategóriában a Biatorbágyi Fotóklub nyerte el.

A megnyitón a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség (FIAP) 47 diplomáját is átadták.

A Pannónia Fotószalon pályázatra beérkezett alkotások közül 56 felvétel látható a kiállításon, amely november 8-ig várja a látogatókat.