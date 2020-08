Idén is a családoknak szólt az Operettfesztivál programja

Csütörtök este operettgálával ért véget a Veszprémi Petőfi Színház által harmadik alkalommal szervezett kétnapos Rátonyi Róbert Operettfesztivál.

A nagyszabású gála során a legnagyobb operettslágereket a legnépszerűbb énekesek – Frankó Tünde, Peller Károly, Kardffy Aisha, Tassonyi Balázs, Füredi Nikolett és Buch Tibor – adták elő, az est rendezője Somogyi Szilárd volt.

Ahogyan a szervezők elmondták, az idei is a családok fesztiválja volt, így a legkisebbeket is sok program várta, számos gyermekműsort kínáltak számukra. Az első napon, augusztus 19-én a Veszprémi Ifjúsági Táncegyüttes Lúdas Matyi című előadása szórakoztatta a családokat, másnap pedig a Kerek kő című interaktív mese csalogatta a színház előtti térre a gyerekeket. Délután közös mókára, játékra hívták az ifjú nézőket a Kutyácska című mesével, majd Kövesdi László István színművész interaktív bohócjátékát láthatták Nocsak, nocsak címmel, továbbá gyereksziget is várta a fiatalokat.

Nem hiányoztak a koncertek sem: szerdán a Veszprémi Petőfi Színház társulata adott ízelítőt a következő évad első nagyszínházi bemutatójából, az Egy csók és más semmi című operettből Óhidi Levente zongorakíséretével. Fellépett Csík Benedek és zenekara, késő este a Veszprém Ifjúsági Táncegyüttes, valamint Vizeli Bálint és zenekarának folklórműsora szórakoztatta a közönséget.

Csütörtök délután a Pécsi Nemzeti Színház művészei adtak műsort Pécsi operettvarázs címmel, majd Kalló Zoltán és zenekara játszott a publikumnak.LA