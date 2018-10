Javában zajlik a bakonybéli monostor millenniumi felújítása

Az ezeréves Szent Mauríciusz-monostor felújítása és turisztikai fejlesztése projekt a tavalyi évben 1,4 milliárd forint kormányzati támogatásban részesült, melyből egy minőségi, a kor turisztikai igényeinek megfelelő, innovatív, egyedi és országos szinten is versenyképes, élményalapú vallás- és zarándokturisztikai attrakciót alakítanak ki.

A millenniumi fejlesztés munkálatainak aktuális állapotáról tájékoztatta munkatársunkat Baán Izsák atya.

– A templomban a belső festés a befejezéséhez közeledik, apróbb javítások vannak hátra. Elkészült a szentélyben a padlóburkolat, megérkeztek az új padok, melyek hamarosan elfoglalhatják végleges helyüket. Beemelték az új hőszigetelt ablakokat – kettő közülük nyitható lesz, biztosítva a szellőztetést – ezek belső rétege diszkrét fénytörésével is díszíti a templomot. Az építkezés közben restaurálják a templom műtárgyait, az orgonaszekrényt, a szentélyből nyíló kőkaput, a kripta kőkeretét. Elkészült a keresztelőkút, valamint a Dorffmeister kép. A nyugati falon helyreállították a vakablakot, melynek immár kívülről is látható díszes vakolatkerete, mondta el a bencés szerzetes. Az ajándékbolt is bővül és megújul. Az üzlethez és a leendő kiállítótérhez vezető zarándokudvart bazaltkövekkel burkolták, hátra van még a díszkút beszerelése és a féltető javítása. Elkészült a Fő utca járdája mellett ledőlt kőkerítés újjáépítése. A masszív, új kőkerítés – a lakossági fórumon elhangzó kérésnek megfelelően – nagyobb helyet hagyott a járdának, így mostantól a Fő utcai kanyarban is biztonságos, széles járdán közlekedhetnek a gyalogosok.

A felújított templom felszentelése október 20-án lesz, majd másnap az ünnepi szentmise főcelebránsa Hortobágyi Cirill OSB főapát lesz, díszvendég pedig Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczeg Anita.