Két portréfestményt helyeztek el az aszófői templomban

Ünnepélyes keretek között helyezték el Vollein Ferenc festőművész két portréfestményét az aszófői Szent László Római Katolikus Plébániatemplom bejáratánál.

Az eseményen Mohai Gábor előadóművész tolmácsolta Szemes Péter esztéta a festő munkásságát és festményeit méltató sorait.

– Vollein Ferenc számára a Balaton és Toszkána mellett a Szentírás és a szentek élete kínálja a legfontosabb témát. Számos alkotói elismerése közül a legjelentősebbet ennek köszönheti: Ferenc pápa 2016-os audienciáját és hogy Szent Márton megkereszteli édesanyját című alkotása bekerült a Vatikán képtárának gyűjteményébe. S az egyik legutolsót is, hiszen ez év elején Veszprémben, 37. önálló kiállításán Márfi Gyula érsek atya méltatta a 19 éves fiatalember szakrális műveit és a rendezvényt megtisztelte jelenlétével Gellért atya is. Erre az alkalomra készült el az a két festmény, melyek ma itt, Aszófőn nyernek végső elhelyezést. Szent István és Szent Imre portréja egyaránt jól illeszkedik Ferenc Árpád-házi szenteket bemutató sorozatába és nemzeti nagyjainkról festett, formálódó arcképcsarnokába is. Kettejük összetartozását a családi kapcsolat mellett a hit közössége, a magyarság ügyéért, a nemzet megmaradásáért érzett felelősség is megteremtette – írta levelében Szemes Péter.

A Szent Imrét és Szent Istvánt ábrázoló portrékat Gergely Gellért, Aszófő plébánosa áldotta meg.