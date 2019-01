Gondolatok az ünnep margójára – Mit jelent számunkra a magyar kultúra napja?

A magyar kultúra napja tiszteletére felkértük Porga Gyula polgármestert, Gotthard Ádámot, a DAL versenyzőjét, és Kilián Lászlót, a veszprémi Művészetek Háza igazgatóhelyettesét, osszák meg a veol.hu olvasóival ünnepi gondolataikat.

Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere:

A kultúra nemcsak eseményeket, rendezvényeket, ünnepeket takar, hanem egy gondolkodást, egy viselkedést, egy normarendszert is. Nemzetkovácsoló ereje van, és sajátos identitást jelent. Létezik egy különleges, sajátos európai kultúra, melynek fontos része a mi kultúránk is. Meggyőződésem szerint a magyar kultúrán belül helyi kultúra is létezik: egy sajátosan veszprémi, Veszprém környéki, balatoni, Balaton-felvidéki identitás, mely megadja az azonosságtudatát a nemzetnek és megkülönböztet minket másoktól.

Talán ennek a kulturális sokszínűségnek és egységnek köszönhetjük az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címet. Pályázatunkban a sokszínűség mellett a legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy egységet tudtunk létrehozni a Balaton-parti, bakonyi önkormányzatok, vállalkozások és a civil szféra képviselői között.

Ez a siker lehetőséget teremt arra, hogy ezt a különleges és sajátságos helyi és magyar kultúrát egész Európa számára hozzáférhetővé, megismerhetővé tegyük. Óriási kihívás és felelősség, hogy ezt a megtisztelő feladatot megfelelő, méltó módon valósítsuk meg.

Kilián László, a veszprémi Művészetek Háza igazgatóhelyettese:

A magyar Himnuszt optimista fohásznak kell tekinteni! Veszprémnek és Veszprémben is. A kultúra lelki fogalom. A kultúra jót tesz a testnek, a szellemnek. Gyógyít! A város, amely a művelődés fővárosává kíván válni, olyanná érdemes válnia, a veszprémiek mentális közérzetét úgy szükséges kifényesíteni, hogy ez mindazokra is átsugározhasson, akik itt járnak, vagy akik hallanak rólunk! = I Veszprém

Gotthard Ádám ‘Gotthy’, A Dal 2019 versenyzője:

Úgy gondolom ez egy fontos nap Magyarország számára. Óriási mérföldkő volt 1823. Január 22-én, mikor Kölcsey Ferenc, országunk Himnuszát letisztázta. Örülök, és pozitív érzéssel tölt el, hogy egyre több városban, térségben, falvakban látok erre a napra összpontosított eseményeket, ezzel megünnepelve országunk egyik meghatározó szerzeményének „születésnapját”.

Az külön öröm számomra, hogy veszprémi születésűként, illetve jelenleg is veszprémi polgárként Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban Veszprém lesz. A városnak és a térségnek hatalmas megtiszteltetés ez. Ezáltal méltóképpen tiszteleghetünk a magyar kultúra napjának 30. évfordulóján, illetve végre megmutathatjuk, hogy milyen csodás helyen élünk, milyen csodás hely Veszprém, a Balaton és a Bakony.