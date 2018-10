Táncoló zergék a balatonfüredi galériában

Zoób Kati divattervező-iparművész személyes tárlatvezetésén beszélt a Vaszary Galériában Lesznai Anna (1855-1966) sokrétű művészetéről, miközben a népművészet és a családi hagyományok őrzése jegyében párhuzamot vont a kettejük találkozását bemutató kiállításon.

A tárlatot „Ki látott engem? Lesznai Anna és Zoób Kati találkozása” címmel nyitották meg korábban, és az elmúlt hétvégén Zoób Kati személyesen mutatta be Lesznai Anna rendkívül gazdag életét, művészetét, illetve a kettejükre jellemző hasonlóságokat. Szólt arról, mennyire fontos mindegyikük életében a népművészet, a családi gyökerek, a hagyományok őrzése. A divattervező-iparművész felidézte gyermekkorát, amikor a mesék fontos szerepet töltöttek be életében, ahogy Lesznai Annáéban is, aki meséket is írt, és pályájával a múlt század elején meghatározta a kortárs magyar irodalom és képzőművészet hangulatát.

Zoób Kati már gyermekként is sokat rajzolt, így Lesznai Anna motívumokat sümegi nagymamája által kisimított selyempapírra, és erre később, felnőtt korában döbbent rá. Utalt arra is, hogy Lesznai életét, művészetét másfél éve ismerte meg egy barátja jóvoltából, és – ahogy mondta- „attól kezdve nem volt megállás”, a 20 századi író, költő, képzőművész lenyűgözte. Ez ihlette kettejük találkozását bemutató kiállítást, amelyre Zoób Kati külön kollekciót alkotott, amelyen látni lehetett egyebek között, milyen tökéletesen megfér egymás mellett a régi időkből származó motívum a legújabbal. A divattervező-iparművész Lesznai hímzéseit elemezve kiemelte, még az öltés irányát is gondosan megválogatta.

–A fonalak színével, vastagságával, hányféle ritmust érzést vitt a képbe! – fogalmazott a táncoló zergéket ábrázoló alkotásnál Zoób Kati, aki a tárlat névválasztása kapcsán kitért arra, hogy a látás rendkívül különleges képesség. -Látszólag látunk, de rettenetesen kevés dolgot látunk meg, mert kevesen tanulunk meg látni. A kiállítás célja, hogy bemutassa a nem könnyen látható dolgokat, hogy a velünk élő személyiségeket megértsük, megtanuljuk látni őket, hogy kik valójában? –érvelt a művész.

