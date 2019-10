Több mint ezer darabból áll a pápai Galla házaspár kegytárgygyűjteménye

A pápai Galla házaspár többéves kegytárgygyűjtéséből látható összeállítás október 27-ig a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központban.

Kegytárgykiállítás nyílt a pápai Galla család gyűjteményéből csütörtökön a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színházépületének emeleti előterében. Jelenlegi, több mint 200 darab kegytárgyat felvonultató tárlatuk október 27-ig tekinthető meg.

Galla Zsolt nyugdíjas katonatiszt és neje, Galláné Horváth Gabriella tanítónő évek óta gyűjtik a kegytárgyakat. Otthonuk falai, szekrényei roskadoznak a különféle méretű és anyagú szenteltvíztartóktól, keresztektől, rózsafüzérektől, szentek szobraitól, szentképektől, betlehemektől, imakönyvektől. Mindketten önkénteskednek a pápai Mária Rádiónak, heti riportműsoruk van. A kegytárgyak gyűjtése esztétikai és hitbéli okokból merült fel bennük.

– Öt és fél éve a lomis piacon találtam egy szenteltvíztartót. Megtetszett, megvettem. Kiraktam a falra, és rádöbbentem, hogy nekünk van már itthon szenteltvíztartónk, nem is egy, hanem három. Azokat is kitettem. Következő alkalommal ismét vettem hármat, és így tovább. Jelenleg több mint 450 darab szenteltvíztartónk van. Idővel jöttek egyéb szép kegytárgyak is, feszületekből körülbelül 650 darab van, és egyebekből 200-250 darab. Lassan már kinőjük a házat, nem nagyon van hova tenni – számolt be Galla Zsolt.

– Nem csak vásároljuk a kegytárgyakat, már a baráti-ismerősi kör hobbinkról tudó tagjai is küldenek ajándék gyanánt – tette hozzá Galláné Horváth Gabriella.

A házaspár október 18-ára jótékonysági gálaestet szervez a pápai ferences –, valamint a nagydémi Kisboldogasszony-templom javára a színházteremben, egy adománygyűjtő doboz a tárlaton is helyet kapott.