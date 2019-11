A Fradi megszorongatta a bajnok Telekomot – de legyőzni nem tudta

Alaposan megizzadt a két pontért a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttese a Ferencváros elleni bajnokin. A bakonyiak csak a 44. percben vezettek először, ám onnan már nem engedték ki kezükből a mérkőzést.

A tabella harmadik helyét elfoglaló Ferencváros Nagy Bence vezérletével 3-1-re meglépett, Lauge és Mackovsek átlövésével szépített a címvédő. A korábban Veszprémben is szép éveket töltő Schuch kapta a találkozó első kiállítását, ám Zernovics kapus remek védéseivel megakadályozta az egyenlítést (9. perc: 5-4).

A Fradi rendre két góllal vezetett, a veszprémi védelem még nem a Kielce elleni formáját mutatta (11. perc: 7-5). Moraes váltotta a kissé lomhán mozgó Blagotinseket, de Nagy Bence feltartóztathatatlannak bizonyult, már az ötödik találatánál járt, a túloldalon pedig Mackovsek jegyezte a harmadikat.

Lauge eladott labdáját követően pedig Nagy B. hatodszor is betalált (10-7). Lauget terítette le Kovacsics és Debreczeni, előbbi két percre leült, ismét emberelőnybe került a Telekom. Ráadásul Debreczeni is kiállt, de így is csak egy gólt tudott lefaragni a bakonyi alakulat.

Borozan két perces pihenője alatt hátrányban egyenlített ki a Veszprém, előbb Manaszkov, aztán Jahija váltotta gólra a helyzetét (20. perc: 11-11).

Cupara váltotta Székelyt, aki azonnal hatalmas védéssel mutatkozott be. A vezetést azonban nem sikerült átvenni, főleg Merkovszki kapus bravúrjai miatt (24. perc: 14-14). Továbbra is a Fradi ment elől, a Veszprém újra és újra egyenlített, a félidő 18-17-tel ért véget.

Gajic heteseivel fordultak a felek, a kettő között Nagy B. vágta be a nyolcadik találatát (19-19). Aztán Andelics duplájával 21-19-re meglépett a Fradi, a Veszprém zsinórban adta el a labdákat, Imre ziccere után már három volt közte (35. perc: 22-19).

Úgy tűnt, nem esett kétségbe a Telekom, előbb Manaszkov, aztán Moreas villant (23-22). Mackovsek végre kiegyenlített (43. perc: 24-24), Nilsson találatával pedig először vezetett a Veszprém (24-25).

A Fradi időkérése után Jahija szerzett labdát és lőtt gólt (24-26), ám azonnal érkezik Debreczeni válasza. Még mindig nem dőlhettünk hátra, mert a zöld mezesek egyáltalán nem adták fel, bár a bakonyiak négy percig emberelőnyben játszhattak és ekkor sikerült 30-27-re meglépni. Jahija szerzett újabb gólt, aztán Manaszkov lódult meg a szélen, így a hajrának már nyugodtabban vághatott neki a bajnok (53. perc: 27-32). Szerencsére az utolsó percekben minden a veszprémiek akarata szerint alakult, és ha nehezen is, de végül begyűjtötte a két pontot a címvédő.