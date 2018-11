A Veszprém, a Pápa ELC, a Balatonfüredi USC és a Sümegi VSE is pályára lépett

A VFC USE sem fukarkodott a gólokkal, de a veszprémiek ezúttal elmaradtak az ajkaiak mögött. Utóbbi klub U–14-es csapata huszonötször vette be az Andráshida kapuját. Utánpótlás focikörkép.

U–19, III. osztály,

középnyugat

Gárdony VSC–VFC USE 1-8 (0-3)

Agárd. Jv.: Cseh R. Gárdony VSC: Pölöskei – Orbán, Csulák, Pinczési Be. (Tóth M.), Takács, Pinczési Ba., Fekete T., Balogh P., Gárber, Drankovics, Almási.

Veszprémi FC USE: Sevinger – Schőnig, Barcza, Kristály, Molnár B., Szabó M. (Hegyi), Schwartz (Belegrai), Szücs, Horváth Á. (Janás), Molnár K. (Csapó), Reizinger.

Gólszerzők: Orbán, ill. Molnár B. (2), Reizinger (2), Molnár K., Szabó M., Schwartz, Horváth Á.

BUSC–Dunaújváros PASE 4-0 (2-0)

Balatonfüred. Jv.: Takács G. Balatonfüredi USC: Erdélyi (Bodnár) – Takács, Németh M., Kiss Á. (Csőgör), Mogyorósi, Hardi (Fertig), Gaál, Kovács B. (Lázár), Bartók, Szabó M. (Pacher), Liszi.

Dunaújváros PASE: Gál – Németh R., Ács, Halász, Dorogi, Vig, Tapiska, Horváth K. (Nagy L.), Vajda, Krahulecz, Máthé.

Gólszerzők: Kiss Á. (2), Bartók, Liszi.

U–19, III. osztály,

északnyugat

SC Sopron–FC Ajka 1-6 (0-4)

Sopron. Jv.: Tiborcz V. SC Sopron „B”: Vörös – Horváth B. (Balogh B.), Bognár, Jánó, Boros, Hatos (Zselinszky), Novák, Mészáros, Ács, Rapai, Gerencsér.

FC Ajka: Szokodi – Antal (Dallos), Házi (Bíró), Pápai (Kotsy), Král, Gergócs (Fekete), Czepek, Szabados, Bakó, Horváth D., Kovács Á.

Gólszerzők: Jánó, ill. Szabados (4), Kovács Á., Pápai.

Király SZE–PELC 3-0 (1-0)

Szombathely. Jv.: Fülöp Z. Király SZE: Hangya – Takács, Péter, Fülöp, Kiss Á., Moór, Beke (Fürdős), Punokovics (Horváth M.), Egervölgyi, Kalmár, Balikó.

Pápai ELC: Dokter Matthew – Bankó, Cseke, Kovács M., Pintér M., Márton, Horváth Á., Pintér E., Szabó B., Bognár, Mogyorósi.

Gólszerzők: Kiss Á. (2), Moór.

Kiállítva: Cseke (60., Pápai ELC).

U–17, III. osztály,

középnyugat

Gárdony VSC–VFC USE 0-9 (0-4)

Agárd. Jv.: Szabó L. Gárdony VSC: Szecsei – Nagy T., Ormay, Móricz, Varga P., Etl, Porvázsnyik, Várnai, Vadász, Köves (Majzer), Vaskó.

Veszprémi FC USE: Héninger – Kötél (Giczi), Rédling, Kovács Á. (Juhász), Kárpáti, Nagy Á. (Molnár Á.), Szücs, Mészáros, Burdi (Stupián), Cser (Bóta), Török.

Gólszerzők: Rédling (6), Török (2), Kovács Á.

BUSC–Dunaújváros PASE 0-5 (0-3)

Balatonfüred. Jv.: Hegyi Z. Balatonfüredi USC: Buda – Veres (Kozák), Takács, Rédling, Szigeti, Hideghéti, Horváth B., Nagy L. (Poráczki), Radács, Kiss P., Nagy N. (Ruska).

Dunaújváros PASE: Hompót – Somodi (Török Barsa), Veszeli, Demeter (Bredák), Gráczer, Áman, Kelemen (Radócz), Al-Sheraji Rauf, Tóth Sz. (Farkas B.), Kovács B., Gaál.

Gólszerzők: Gaál, Al-Sheraji Rauf, Gráczer, Tóth Sz., Kovács B.

U–17, III. osztály,

északnyugat

SC Sopron–FC Ajka 0-2 (0-1)

Sopron. Jv.: Ordasi M. SC Sopron „B”: Görög – Szabó K., Szaradics, Nagy Zs. (Farkas B.), Sipőcz, Gombás, Vörös (Jókuti), Nyerges, Fodróczy (Szücs), Rosta (Stemler), Máté (Nagy M.).

FC Ajka: Bognár – Herendi, Varga B., Rózsa, Simon (Frei), Soós, Bolla (Szabó-Pál), Modory (Láposi), Rózsás, Gyarmati, Ódor.

Gólszerzők: Simon, Soós.

Király SZE–Pápai ELC 3-1 (1-1)

Szombathely. Jv.: Vass I. Király SZE: Király M. – Hazafi, Jagodits, Tóth B., Horváth Cs. (Skrapits), Lóránth (Király B.), Döbör-Hodászi (Vatamaniuc-Bartha), Takács, Magyaros, Czingráber (Füst), Imre (Vajda).

Pápai ELC: Béli – Nagy L., Gombás, Cseke, Szivós, Meiczinger, Csányi, Császár, Cser, Tóth B., Körmöndi.

Gólszerzők: Füst, Tóth B., Czingráber, ill. Körmöndi.

U–15, II. osztály,

középnyugat

Főnix-Gold FC–VFC USE 2-3 (1-1)

Székesfehérvár. Jv.: Farkas I. Főnix-Gold FC: Bernáth – Imrefi, Takács G., Szőke, Krán (Takács Z.), Jófejű, Rubos Ba. (Balogh M.), Rubos Be., Zoboki (Tar), Farkas Cs., Vietorisz (Erdei).

Veszprémi FC USE: Varga B. (Papp A.) – Berényi (Rédling), Puskás (Bende), Karácsony (Kasza), Fehér, Márcsik, Sudár, Fekete, Vojnity, Leidl, Kappel.

Gólszerzők: Szőke, Farkas Cs., ill. Bende, Fehér, Berényi.

Kiállítva: Márcsik (81., Veszprémi FC USE).

U–15, II. osztály,

északnyugat

PELC–Király SZE 0-2 (0-1)

Pápa. Jv.: Takács E. Pápai ELC: Présing – Entresz, Gombos, Gulyás (Mező), Nagy B., Szombath (Szeidman), Keresztes, Katona, Sárközi, Musicz (Papp Á.), Bogdán.

Király SZE: Király M. – Gönye, Szakály, Márfy, Horváth B., Szmolek (Rátkai), Németh B. (Horváth D.), Sásdi, Király Á., Nyári (Szvoboda), Vasas (Márk). Gólszerzők: Nyári, Szmolek.

FC Ajka–Andráshida SC 3-2 (3-1)

Ajka. Jv.: Rózsa M. FC Ajka: Auerbach – József, Sesztakov, Kassai (Ruttner), Baksa, Král, Kovács J., Poór (Kovács Cs.), Juhász (Szokoli), Bak-Kovács, Grőber (Lőrincz).

Andráshida SC: Molnár M. – Farkas F. (Holdosi), Szabó Z., Fekete, Szabó L., Nagy-Palócz, Czotter, Ábrahám, Fábián, Lukács (Kelemen), Kistüttösi. Gólszerzők: Poór, Grőber, Baksa, ill. Fekete, Kistüttösi.

Sümeg VSE–Üstökös FC 1-0 (0-0)

Sümeg. Jv.: Hegyi Z. Sümeg VSE: Szakonyi – Kiss E. (Judi), Pintér, Horváth F., Fábián, Tóth I., Fenyőházi, Kovács B., Kirstyán, Németh M., Fraller.

Üstökös FC Győr: Kónya – Kovács Á., Máté, Ko-

vács P., Győri, Szőke (Ko- vács B.), Adács, Reizinger, Takács (Fenyősi), Horváth A., Vajda.

Gólszerző: Fenyőházi.

U-14, II. osztály,

középnyugat

Főnix-Gold FC–VFC USE 4-0 (2-0)

Székesfehérvár. Jv.: Rózsa Á. Főnix-Gold FC: Boscha – Molnár Cs. (Györke), Horváth Bá., Lengyel, Galántai, Lehoczky, Horváth Bo., Balla, Hómann, Bakó, Homola (Sándor).

Veszprémi FC USE: Kiss Á. – Szücs (Szivós), Piri, Nagy H. (Drahovszky), Sós, Vér (Szelényi), Kun-Szabó, Kékesi (Páhy), Fülöp, Bíró (Baján), Kelemen (Pej).

Gólszerzők: Molnár Cs., Lehoczky, Lengyel, Hómann.

U-14, II. osztály,

északnyugat

PELC–Király SZE 3-0 (2-0)

Pápa. Jv.: Ákos D. Pápai ELC: Huszár – Joó, Nagy K., Papp Á., Nagy Á., Erdősi, Schermann (Bezzeg), Ruzsás, Szaller (Ihász), Varga M., Tihanyi (Kovács Á.).

Király SZE: Szlámer – Király, Radó (Katona), Kalányos, Kiss R., Pintér (Zsirai-Kiss), Szabó B. (Kovács B.), Fliegler (Kovács Á.), Czenki, Bráder (Németh B.), Molnár K.

Gólszerzők: Ruzsás, Nagy K., Varga M.

FC Ajka–Andráshida SC 25-0 (12-0)

Ajka. Jv.: Rózsa M. FC Ajka: Ódor – Hriczu (Bödör), Tóth B. (Pákai D.), Kocsi (Tóth G.), Csörnyei, Czintula, Pápai Sz., Horváth D. (Modory), Vetsey (Lepsényi), Fischl, Németh O.

Andráshida SC: Molnár E. – Varga M., Boncz (Hári), Takács, Bános Sz., Ebedli, Görcsi, Kovács M., Herczeg, Tóth M. (Bános K.), Tulkán.

Gólszerzők: Pápai Sz. (9), Czintula (5), Fischl (5), Csörnyei (3), Modory, Németh O., Vetsey.

Sümeg VSE–Üstökös FC 0-4 (0-1)

Sümeg. Jv.: Kis T. Sümeg VSE: Dömötör (Vitai) – Simon, Enyingi, Tüttő, Lents, Bujtor (Nagy B.), Ferenczi, Dörnyei, Szakonyi, Csanádi, Bakos.

Üstökös FC Győr: Bácsi (Jakatics) – Adács, Gönczöl (Szilágyi), Németh M. (Krajcsó), Lázár, Boros, Horák, Horváth N., Jurica, Horváth T., Pasztendorf.

Gólszerzők: Boros (2), Krajcsó, Horák.