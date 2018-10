Az Ajka nyerte az NB III-as derbit

Sokat hibázva is megérdemelten nyerte meg a forduló rangadóját az FC Ajka vasárnap a labdarúgó harmadosztályban.

FC Ajka-Érdi VSE 2-0 (1-0)

Ajka, 500 néző. V.: Böcskei. FC Ajka: Horváth D. – Köles, Pákai, Erdei, Csemer – Csizmadia, Kovács, Illés (Horváth P., 58.), Kenderes – Nagy K. (Major, 74.), Oláh (Pavlitzky, 67.). Edző: Schindler Szabolcs. Érdi VSE: Borek – Bogdán (Ország, 61.), Bozsoki, Pallagi, Németh – Kelemen, Kónya, Melczer, Koós (Honti, 91.) – Gera (Pintér, 75.), Mojzer. Edző: Limperger Zsolt.

Ajkán rendezték a kilencedik forduló rangadóját az NB III nyugati csoportjában, ahol az éllovas a második helyezettet fogadta.

Az ilyenkor szokásos korai tapogatózás elmaradt, s a hazaiak kezdtek jobban.

Már a 3. percben vezetést szerzett az FC Ajka, szöglet után Oláh csúsztatott a rövid oldalon, a hosszún érkező Pákai Gergő pedig a kapuba kotorta a labdát, 1-0.

A folytatásban is sokkal veszélyesebben játszott a házigazda, amely kontrollálta a játékot és gyors akciókat vezetett. Nagy helyzet ugyan nem akadt, senki sem csodálkozott volna, ha tovább növekszik az ajkai előny. A vendégek túl sok területet hagytak, és a Schindler-csapat támadói ezt ki is használták, igaz, Nagy Krisztiánék jobban is sáfárkodhattak volna ezekkel a lehetőségekkel.

Az Érd húsz perc eltelte után lőtt először kapura.

A 25. percben egy újabb gyors támadás végén Oláh próbálkozott kétszer is, első lövését Borek védte, a második elakadt a becsúszó védőkben.

A 32. percben a másik oldalon akadt komolyabb helyzet, Koós lövésébe Köles vetődött bele az utolsó pillanatban. Nem sokkal később ismét Koós előtt adódott lehetőség, ezúttal azonban a vendégek játékosa csúnyán fölé bombázott. Egyre többet volt az érdieknél a labda, a 40. percben Pallagi fejesét kellett Horváthnak védenie.

Sok volt a szabálytalanság és a reklamálás, amelyet a játékvezető nem igazán tolerált, az első félidőben ötször is előkerült a zsebéből a sárga lap. A játékrész így némileg paprikás hangulatban ért véget.

A második félidő elején Köles nem tudott tisztázni egy felívelést követően, a vendégek közel voltak a gólszerzéshez, de a játékszer kapu fölé szállt.

Az Érdi VSE irányította a mérkőzést, igyekezett minél nagyobb nyomást helyezni a kissé fásultnak tűnő hazaiakra, akik, kiszabadulva a védekező pozícióból, egy Illés-tekeréssel jelentkeztek. Mindkét csapat próbálkozott támadásokat építeni, ám nagy helyzet egyik oldalon sem akadt.

A 69. percben Kovács Gergő növelhette volna a különbséget, ám az ötösről estében fölé bombázott. Nyílt volt a csata, szigorúan védekezett az FC Ajka, amely azonban ezzel együtt sok technikai hibát vétett. Igazából benne volt a levegőben, hogy bármelyik kapunál történik valami.

A 78. percben Kelemen lövése kerülte el nem sokkal a hazaiak bal kapufáját. Két perccel később Horváth Péter szép cselei után Bozsoki fejelt majdnem öngólt.

A hajrában az Érd képtelen volt az ajkai kapu elé kerülni. A 86. percben Pavlitzky játszotta magát tisztára, lövését bravúrral védte Borek, majd Major cselezte be magát a kapuig, de nem tudta a hálóba passzírozni a labdát. A 89. percben Csizmadia hozta majdnem ziccerbe Majort, aki azonban nem tudta értékesíteni a helyzetet.

Az utolsó pillanatig izgalmas volt az összecsapás, nyomott az Érd, ám a végszó az Ajkáé volt, az egyedül kilépő Major kicselezte a kapust és a jobb felsőbe lőtt, 93. perc: 2-0.