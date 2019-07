Az időjárás borzolta a kedélyeket a Red Bull Air Race szombati napján

Az esős idő ellenére kisebb nagyobb programváltozásokkal, de sikeresen zárult a Balatonon megrendezett világverseny első napja. A tabella második helyéről induló és egyben bajnoki címét védő Martin Šonka a futam leggyorsabb idejét repülve végzett az első helyen, a kvalifikációs napon.

A Szentkirályszabadjai repülőtérről felszálló Air Race világbajnokság 14 elitpilótája szeles és izgalmas fordulatokban gazdag napon mutatkozhatott be a Balaton partján összegyűlt közönségnek Zamárdiban. Az időjárás többször is beleszólt a repülésekbe, volt olyan pilóta, aki a Siófok-Kiliti kitérő repülőtéren kényszerült leszállni a Veszprém és Szentkirályszabadja térségét elöntő zivatar miatt, és csúszott a főként világháborús veterán amerikai repülőgépeket felvonultató Flying Bulls kötelék bemutatója is.

Ennek ellenére folyamatosan dolgoztak a Veszprém közeli versenyrepülőtéren, így látványos repülőprogramok mellett a kvalifikációs repüléseket is végrehajtották a pilóták Zamárdiban. A már említett cseh Martin Šonka után a spanyol Juan Velarde folytatta a listát, míg a francia Mika Brageot a harmadik helyen zárta a napot. A ranglistát jelenleg a japán Joshide Muroja vezeti, ám a vasárnapi versenynapon neki is mindent bele kell adnia, ha a bajnoki címet be akarja zsebelni.

A térségben, sajnos először és utoljára megrendezett – miután idén a teljes versenysorozat véget ér – Red Bull Air Race egyébként extrém hosszú, 4,7 kilométeres balatoni pályával állt elő, amely szokatlanul sok lehetőséget rejt a tökéletes ív megtalálására.

A szombati napon a pályát a legrövidebb idő alatt – mindkét időmérő kört figyelembe véve – végigrepülő Martin Šonka elmondta: a balatoni pálya nagyon izgalmas, mert a repülési ívek végtelen lehetőségét kínálja, és egyedül a pilótáktól függ, mekkora kockázatot vállalnak a szél miatt. Ez az egész nem más, mint az érzékek, repülési taktikák és versenyzői készségek viadala. Hihetetlen, hogy itt versenyzem, nagyon szép kezdete ez a szezon második felének.

A Red Bull Air Race világbajnokság egyébként egy légi motorsport sorozat, amely a sebesség, precizitás és az ügyesség tökéletes kombinációját igényli. A pilóták a leggyorsabb, legfürgébb és legnagyobb teljesítményű versenyrepülőkkel, ikonikus helyszíneken csapnak össze egymással, szárazföld és víz fölött egyaránt. A páratlan precizitást és ügyességet ötvöző versenyen a 14 Master Class pilóta csupán néhány méterrel a föld felett repülve, légi kapukból kialakított technikai versenypályán navigál akár 370 kilométer/órás sebesség mellett. A pilótáknak csúcsformában kell lenniük ahhoz, hogy kibírják az időnként akár 12 G-s terhelést is.

A Master Class kvalifikációs eredményei, Balaton 2019: 1. Martin Šonka (CZE) 57.820, 2. Juan Velarde (ESP) 58.203, 3. Mika Brageot (FRA) 58.847, 4. Ben Murphy (GBR) 58.853, 5. Nicolas Ivanoff (FRA) 59.065, 6. Matt Hall (AUS) 59.180, 7. Michael Goulian (USA) 59.484, 8. Petr Kopfstein (CZE) 59.606, 9. Joshide Muroja (JPN) 59.846, 10. Pete McLeod (CAN) 59.871, 11. François Le Vot (FRA) 1:00.105, 12. Kirby Chambliss (USA) 1:00.142, 13. Cristian Bolton (CHI) 1:00.463, 14. Matthias Dolderer (GER) 1:00.492

A világbajnokság jelenlegi pontállása, Balaton 2019: 1. Joshide Muroja (JPN) 53 pont, 2. Martin Šonka (CZE) 47 pont, 3. Matt Hall (AUS) 36 pont, 4. Nicolas Ivanoff (FRA) 30 pont, 5. Mika Brageot (FRA) 27 pont, 6. Michael Goulian (USA) 25 pont, 7. François Le Vot (FRA) 21 pont, 8. Juan Velarde (ESP) 18 pont, 9. Ben Murphy (GBR) 15 pont, 10. Cristian Bolton (CHI) 13 pont, 11. Kirby Chambliss (USA) 13 pont, 12. Pete McLeod (CAN) 10 pont, 13. Petr Kopfstein (CZE) 5 pont, 14. Matthias Dolderer (GER) 3 pont