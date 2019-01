Először kapott ki hazai pályán ebben a szezonban az 1. FCV

A vendégek nyerték a futsal NB I hétfői rangadóját. A Veszprém és a Berettyóújfalu nagyot csatázott, a hajrát azonban jobban bírta az éllovas.

1. FCV-Berettyóújfalu 3-6 (1-2)

Veszprém, 1500 néző. V.: Farkas, Kubicsek, Apkó. 1. Futsal Club Veszprém: Schmidmajer – Tatai, Dávid, Gyurcsányi, Boromisza. Csere: Simon, Tar, Márkus, Varga, Bognár, Bencsik Á., Bencsik R. Edző: Madarász János. MVFC Berettyóújfalu: Mezei – Sanchez, Rábl, Amilcar, Nagy D. Csere: Tihanyi, Nagy S., Nagy I., Daróczi, Szabó, Takács. Edző: Sergio Cabrera Mullor.

Veszprémben játszották a forduló rangadóját a futsal élvonalban, ahol a második helyen álló 1. FCV az éllovas, még veretlen MVFC Berettyóújfalut fogadta.

A házigazda klub adománygyűjtést hirdetett a derbi alkalmával, a szervezők a szurkolókat arra kérték, hogy hozzanak magukkal egy-egy plüssállatot. A játékokat a meccs előtt kellett a pályára dobni. Mivel rengetegen látogattak ki az összecsapásra, a plüssök is szép számmal gyűltek, szinte beborították a játékteret.

A játékokat a veszprémi kórház gyerekosztálya kapja, emellett a veszprémi egyesület a Bébimentő Alapítványon keresztül pénzt is adományoz az intézménynek.

Remekül kezdtek a hazaiak, akik már az első percben előnybe kerülhettek volna, ám Tatai nem tudta értékesíteni a nagy helyzetet. Nem sokkal később Dávid került ziccerbe, ám Mezei ezúttal is hárítani tudott. A folytatásban is a bakonyiak akarata érvényesült, gól azonban nem esett, a vendégek pedig egyre veszélyesebben játszottak. Gyurcsányi, majd a másik oldalon Nagy I. próbálkozott, de a lövések nem értek célba.

Nem úgy a 9. percben, amikor vezetést szerzett a listavezető. A Berettyó kipasszolta a hazai védelmet, Rábl fejezte be az akciót, 0-1. Majdnem duplázták előnyüket az alföldiek, akik nagy lehetőséget puskáztak el. Jött is büntetés.

A 12. percben Tatai vezette látszólag ártatlan helyzetben a labdát, a bakonyiak kapitánya a térfél közepéről váratlanul lövésre szánta el magát, a játékszer pedig a jobb alsóban kötött ki, 1-1. Nem sokkal később Rábl találta el a hazai kapufát, lüktetett a játék, sok volt a veszélyes szituáció mindkét kapu előtt.

Hiába próbált nyomást helyezni vetélytársára az 1. FCV, hibázott, Sanchez pedig egyedül vezethette a labdát Schmidmajer kapujára, és értékesítette is a helyzetet, 17. perc: 1-2.

A második félidőben gyorsan egyenlített a Veszprém, Tatai lövése a vendégkapus lábáról perdült a hálóba, 22. perc: 2-2. Nagy volt a küzdelem, Márkus állt közel a gólszerzéshez, majd Dávid került ígéretes helyzetbe. A 28. percben Dávid lerántásáért Sanchez piros lapot kapott.

Azonnal élet a lehetőséggel a hazai csapat, Dávid gurította le a szabadot, Tatai pedig a bal felsőbe bombázott, 29. perc: 3-2.

Feltüzelte a bakonyiakat a vezető gól, amelyre majdnem sikerült újabbakat lőni. A Berettyó játéka ekkor sablonos és veszélytelen volt. Bognár próbálkozásánál kellett Mezeinek a helyén lennie, majd Bencsik Á. került helyzetbe. A vendégek időt kértek, és átálltak 5 a 4 elleni játékra, ez pedig fordulatot hozott.

A 36. percben Takács egyenlített (3-3), a 38. percben pedig Amilcar használt ki egy hazai kihagyást, 3-4.

A bakonyiak is lehozták kapusukat, de ez nem vált be, újabb gólokat kaptak. A 39. percben Nagy Imre (3-5) volt eredményes, majd Rábl állította be a végeredményt, 3-6.

Madarász János: – Libikókameccs volt, kis dolgokon dőlt el a küzdelem. Mindkét csapatnak volt olyan időszaka, amikor nagy helyzeteket dolgozott ki, de kihagyta őket. A slusszpoén a végére maradt, sajnos nem nekünk kedvezett.

Sergio Cabrera Mullor: – Nagyon intelligensen futsaloztunk. Nem volt könnyű dolgunk, mert a hiányzások miatt csak hét játékos állt rendelkezésre. Sokat dolgoztunk a héten, boldog vagyok, hogy sikerült megvalósítani azokat a dolgokat, amiket gyakoroltunk.

