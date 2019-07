Nemzetközi sakkviadalt tartanak Almádiban

Huszonnegyedik alkalommal rendezik meg a településen a Pannónia-kupa sakkversenyt, amely ezúttal is színes mezőnyt vonultat fel, és színvonalas, izgalmas küzdelmet ígér.

Fáncsy Imre főszervező tájékoztatása szerint a XXIV. Pannónia Kupa Nemzetközi Sakkversenyt július 24. és 28. között rendezik meg a Pannónia Kulturális Központban.

A balatonalmádi megmérettetésen ezúttal is két csoportban küzdenek majd a résztvevők, az A jelű mezőnyben nyolcvanan, a B-ben pedig negyvennégyen ülnek asztalhoz.

– A kulturális központ légkondicionált termei ideális helyszínül szolgálnak a játékhoz majd a nagy melegben. A verseny színvonalát öt nemzetközi mester és kilenc FIDE-mester is emeli. A magyarokon kívül német, svéd, szlovák és szlovén játékosok is szerepelnek a mezőnyben. Amennyiben valaki kedvet kapott ahhoz, hogy megméresse magát a viadalon, az július 24-én 14 óráig nevezhet még a helyszínen. A rövid partik kedvelői július 26-án, 17 órai kezdettel öt-öt perces villámjátszmákban csaphatnak össze egymással. Erre a helyszínen lehet jelentkezni, a kezdés időpontjáig, a fő versenytől függetlenül is – foglalt össze Fáncsy Imre.

A hagyományos esemény megnyitója szerdán 15.30-kor kezdődik, az első fordulót még aznap megrendezik.

Csütörtökön és szombaton egyaránt két-két kört tartanak, pénteken egyet, vasárnap lesz a záróforduló és az eredményhirdetés.

A Pannónia-kupa programja, megnyitó és sorsolás: július 24., 15.30–16.00.

Első forduló: július 24., 16.00.

Második forduló: július 25., 9.00.

Harmadik forduló: július 25., 15.00.

Negyedik forduló: július 26., 9.00.

Snell verseny: július 26., 17.00.

Ötödik forduló: július 27., 9.00.

Hatodik forduló: július 27., 15.00.

Hetedik forduló: július 28., 9.00.

Eredményhirdetés: július 28., 14.30.