Pénteken találkozik a Perutz FC a Videoton FC „kiscsapatával”

A korábban kiadottól eltérően két nappal hamarabb, május 25-én, pénteken 18 órától találkozik a Perutz FC a Videoton FC „kiscsapatával”.

A meccs a pápaiak számára a szezonbúcsú is lesz a hazai közönségtől.

A legutóbbi forduló a székesfehérváriaknak sikerült jobban, hiszen 3:0-ra legyőzték a Csornát, a Pápa viszont idei hatodik idegenbeli meccsén is pont nélkül maradt, ráadásul Császár Attilát még az első félidőben kiállította a játék-vezető.

– A piros lapig partiban voltunk a Puskás II-vel, aztán az emberelőnyt hamar kihasználták a hazaiak. A második félidőben ellenfelünk távoli bombákkal eldöntötte a találkozó végkimenetelét, olyan jól helyezett, erős lövések voltak, hogy kapusunknak esélye sem volt a hárításra. Sajnálom, hogy ezúttal sem sikerült idegenből pontot hoznunk, de ezzel most már nem foglalkozunk, hanem a hazai szezonzáróra koncentrálunk, ami szintén nem lesz egy sétamenet – vélekedett Marton Miklós, a Perutz edzője.

A Pápa jelenleg 40 ponttal a nyolcadik, 39 egységgel a Vidi a kilencedik a csoportban, így egy esetleges vendégsikerrel a két csapat helyet cserélne egymással a tabellán, Marton edző szerint nem csak emiatt lenne fontos a sikerük.

– A bajnokság utolsó hazai meccsén természetesen szeretnénk látványos, jó játékkal és győzelemmel megköszönni szurkolóink egész éves biztatását. Ősszel 1:0-s félidő után magabiztos, 4:0-s sikert arattunk. Bízom benne, hogy most is hasonló, ellentmondást nem tűrő játékkal rukkolunk majd elő, és három ponttal örvendeztethetjük meg közönségünket – vázolta a székesfehérváriak második csapata elleni terveket a Perutz edzője, aki hozzátette, a stabil kezdőcsapatból öten is hiányoznak sérülés és eltiltás miatt, de mindig az a legjobb tizenegy játékos, amelyik éppen kifut a zöld gyepre, így csakis a három pontot tart-

ja elfogadható eredménynek pénteken este.