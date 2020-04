Sterbik Árpád valószínűleg befejezi aktív pályafutását

Sterbik Árpád egy, a Kossuth rádiónak adott interjúban kijelentette, még ha folytatják is a szezont, valószínűleg már nem láthatják a kapuban a szurkolók.

A Telekom Veszprém 40 éves világklasszis kapusa ugyan már többször beszélt arról, hogy visszavonul a szezon végén, azonban kijelentései nem tűntek véglegesnek, mindig akadt egy újabb megjegyzés, amely reményt ébresztett a drukkerekben, hogy mégis folytatja pályafutását. A rádiónak adott interjúban azonban Sterbik nemcsak a visszavonulást emlegette, hanem azt is, hogy feltehetően a Tatabánya elleni bajnokin látták utoljára tétmeccsen a nézők.

Sterbik felelevenítette pályafutása legfontosabb és leg­emlékezetesebb pillanatait. Többek között azt is, amikor 2001-ben Veszprémbe igazolt, a szezon végén pedig már Bajnokok Ligája-döntőt vívtak a német SC Magdeburggal, ahol aztán alulmaradtak.

A 2003-as esztendő újabb nagy váltást hozott az életében, a spanyol sztárcsapathoz, a Ciudad Realhoz igazolt. Úgy fogalmazott, ott gyakorlatilag egy világválogatottat raktak össze, és nagyobb esélyt látott, hogy elérje a céljait, mint a veszprémi kerettel. Ezt követően 2014-ig kézilabdázott Spanyolországban, megfordult a Ciudad Real jogutódjában, az Atletico Madridban, majd Barcelonában is. A Spanyolországban töltött évei alatt három alkalommal is felért a csúcsra, megnyerte a Bajnokok Ligáját 2006-ban, 2008-ban és 2009-ben is.

Mindeközben megkapta a spanyol állampolgárságot, s a válogatottal újabb trófeákat szerzett, többek között világ- és Európa-bajnoki címet ünnepelhetett.

A hálóőr 2016-ban a macedón Vardar Szkopje hívására ismét csapatot váltott, sőt 2017-ben ismét BL-győztes lett, ráadásul a kölni négyes döntőben a torna legértékesebb játékosának is választották.

Veszprémbe 2018-ban tért vissza, és tavaly ismét karnyújtásnyira került csapatával a BL-trófeától. A fináléban azonban a Vardar Szkopje jobbnak bizonyult. Ezt követően Sterbik őszinte kirohanást intézett a sajtó képviselőihez, akkor arról beszélt, egyes csapattársainak el kellene gondolkodniuk a hozzáállásukról, a mentalitásukról, mert az embernek nem sok lehetősége adódik BL-döntőt játszani, ezért azt ki kell használni. A kapus egyébként sérülten, gyakorlatilag fél lábon ugrálva is álomszerűen védett.

– Tavaly nagyon megértünk a BL-sikerre, de nem sikerült. Ez a járvány pedig most egy kicsit keresztbe tett az utolsó szezonomnak – nyilatkozta a klasszis, aki feltehetően Veszprémben marad és nem szakad el a klubtól.